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法網／成第6位晉會內賽台將 梁恩碩盼好消息給台灣力量

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
梁恩碩成為史上第6位闖進法網女單會內賽的台將。圖／大會提供
梁恩碩成為史上第6位闖進法網女單會內賽的台將。圖／大會提供

我國網球好手梁恩碩昨天在法網女單會外賽第三輪擊敗英國選手達特（Harriet Dart），不僅個人生涯首度闖進大滿貫會內賽，還是我國史上第6位闖進法網女單會內賽的好手，而梁恩碩也強調，希望這個好消息能帶給國內正面影響，也希望疫情能盡快好起來。

年僅20歲的梁恩碩，2018年曾在澳網包辦青少女單雙打冠軍，創下國內選手的新紀錄，在2019年7月轉入職業後也不斷尋求打進大滿貫會內賽的機會，其中最靠近的一次則是2019年的溫網挺進到會外賽第二輪，今年澳網會外賽她則是在首輪止步。

不過這次法網賽前儘管個人狀態並不算太好，還在首輪抽中了世界排名第36名的美國新星、年僅19歲的麥克納利（Caty McNally），不過對手卻在首盤未打完的情況下傷退，第二輪則是與穆罕默德（Asia Muhammad）在首盤就陷入苦戰的情況下，最終以直落二勝出。

在昨天晚間的第三輪擊敗英國達特後，梁恩碩也如願搶下生涯首張大滿貫會內賽門票，並成為繼王思婷、李慧芝、謝淑薇、詹詠然、張凱貞後，我國史上第6位挺進法網女單會內賽的球員。

談到這次法網會外賽的表現，梁恩碩坦言確實超出預期，「雖然第一輪抽到比較不太好打的對手，但對手受傷有點運氣，晉級後後面狀態也越來越好。其實法網前狀態沒有到很好，紅土單打都沒有贏過，所以法網前信心和期待沒有很大，能打這樣子其實已經超出我的預期。」

對於能在國內疫情仍未趨緩的情況下傳來晉級佳績，梁恩碩也直言，希望這個好消息能給國內正面影響，也期望台灣能盡快從疫情中好起來。

法網 梁恩碩 澳網

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