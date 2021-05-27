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法網／小鋼炮拍下種子 梁恩碩首闖會內賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
梁恩碩闖進法網會內賽。圖／大會提供（資料照）
梁恩碩闖進法網會內賽。圖／大會提供（資料照）

世界排名243的我國網球好手「小鋼炮」梁恩碩，在今年法網會外賽一路闖關，今天最終輪再以兩個6：2拍下會外31種子，生涯第一次打進大滿貫會內賽。

梁恩碩2018年包辦澳網青少女單打、雙打冠軍，寫下我國網球史新猷，同年雅加達亞運再打下女單銅牌，是我國女網備受矚目的新星。

轉戰成人賽場，梁恩碩今年法網寫下突破，從會外賽出發的她首戰因對首傷退晉級，第2戰直落2拍下世界排名199的對手，今天

碰世界排名143的英國女將達特（Harriet Dart）更打得強勢，一開賽雖遭破發，但隔局馬上回破，第6局和第8局更兩度破發成功，以6：2先下一城。

梁恩碩第二盤又是第一個發球局就遭破，但她在局數0：2落後下連保帶破連拿6局，逆轉收下生涯第一張大滿貫會內賽門票。

今年法網30日登場，台灣時間今天凌晨12點將舉行籤表抽籤儀式。

梁恩碩 法網 澳網

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