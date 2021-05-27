體育署擬推運動產業紓困4.0 不排除再發動滋券

為協助受疫情影響運動產業，體育署長張少熙今天宣布，正擬訂紓困4.0作業須知，待立院審議通過後將盡快公告執行，至於是否再推動滋券，他說，先全力協助產業紓困，也不排除。

行政院日前向立院提出審查嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案，第3度追加特別預算新台幣2100億元，將總額提升至6300億元。

針對受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的運動產業，張少熙表示，已透過教育部向行政院提出紓困預算需求，目前正擬定紓困4.0作業須知，待立法院審議通過後，將盡快公告執行。

張少熙表示，若因配合防疫政策關門相關運動產業營業場所，導致營業額損失達一定程度者，可提出紓困申請，但確切營業額衰退門檻和補助方式，行政院正召集各部會研議中。

除了企業外，張少熙指出，根據運動產業發展條例第4條第一項規定，運動相關從業人員，像是業餘自由工作者若符合承攬契約，而工作因疫情暫停或取消、酬勞減損達一定程度，也可向體育署提出紓困申請。

體育署去年推出動滋券，反應超乎預期，未來是否續推，張少熙表示，目前先全力協助產業紓困，但也不排除再推動滋券，後續若有需要，體育署將配合辦理。