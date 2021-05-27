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台版惡教練墨國上演 5歲男童遭職業摔角手狠摔水泥地上
墨西哥一位名為「El Vikingo」的摔角手克魯茲（Einar Cruz）在一次演出賽中將一名5歲男童摔落在柏油路上，過程被一旁的觀眾錄下，影片流出後也引發全國震怒。
從影片中可以看出，原本躺在擂台外的克魯茲遭受到這名5歲男童接近戲弄，而前者似乎對此感到相當不悅，將男童扛起後狠狠地將他摔落地面。
這個動作驚動了圍觀的群眾，幾個成年人開始對著克魯茲叫罵，並漸漸將他包圍，警方到場後也將他逮捕。當地律師表示克魯茲的罪行不應被剝奪自由權，因為法律規定在15天內能痊癒的傷勢是可以不被判罰的，也引發網路論戰。不過也因為這起事件，墨西哥當地的摔角演出將無限期暫停。
Policía detiene al luchador Víctor Cruz Pallares de 21 años quien fue contratado por el partido Elije para dar una función en la Colonia Aviacion Civil en @A_VCarranza pero en ataque de ira toma de un brazo a mateo un niño de 5 años y lo lanza contra el piso... increíble pic.twitter.com/2cGYxg4j7w— Diego Emiio (@DiegoEmiio) May 23, 2021
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