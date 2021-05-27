足球／台灣本土第一人 袁永誠獲歐洲足球職業合約

台灣足球小將袁永誠隻身遠赴西班牙追夢，克服語言不通、忍受寂寞，曾5天沒跟人說話，昨天收到西班牙第3級聯賽球隊合約，成為首名獲得歐洲足球職業合約的台灣本土球員。

即將在今年11月滿19歲的袁永誠，小時候因過敏，在醫生建議下開始游泳，直到小學一年級接觸到足球，相較於游泳孤軍奮鬥，足球可與夥伴奮戰，踢球的樂趣，讓他一頭栽進足球的領域。

袁永誠就讀新北市雙峰國小，國中時則赴中國廣東富力切爾西足球學校接受訓練，後來因拒絕轉籍，15歲就隻身遠赴西班牙挑戰。

袁永誠曾多次入選國家分齡代表隊，在西班牙奮戰期間，曾在西班牙青年2級聯賽踢球，今年初轉戰瓦倫西亞區西丙聯賽。

袁永誠從一開始一句西班牙語都不會，到現在已能流利地以西語接受訪問，獨自在異鄉奮戰，看在爸爸袁慶國眼裡也相當不捨，袁慶國透露：「永誠剛去的時候曾提到，曾5天沒人跟他說話，寂寞到不行，真的很痛苦，我那時候每天晚上會用電話陪他聊幾個小時。」

袁慶國不但扮演兒子的心靈導師，身為電影從業人員的他年花新台幣180萬元，為了讓袁永誠在西班牙追逐夢想，不惜抵押房子貸款，以行動力挺兒子。

袁永誠昨晚收到西班牙第3級聯賽（西乙B級聯賽）Racing Rioja CF合約，也是台灣第一名獲得歐洲足球職業合約的本土球員，第一時間開心地向爸爸報喜。

袁永誠以西班牙甲級足球聯賽為目標，現在終於踏出夢想第一步，他昨天在電話中仍不敢置信地問爸爸，「我拿到合約，你可以看一下 是真的還是假的」。

「就像做夢一樣，怎麼可能，太難了。」袁慶國認為，在全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，加上西班牙失業率高，基本上西班牙挑選球員會以本國球員優先，在競爭激烈情況下，「沒想到可以收到這個禮物，真的不容易」。