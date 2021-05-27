日本千葉縣取消聖火傳遞 創擁東奧場館首例

日本TBS電視台報導，千葉縣知事熊谷俊人今天宣布，考量縣內疫情現況，將取消所有原訂7月在縣內由跑者進行的東奧聖火傳遞活動，創轄內有東奧比賽場館地方政府首例。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日媒報導，日本政府可能在28日決定延長包括東京都在內的9都道府縣「緊急事態宣言」實施期間，從原本的5月31日延到6月20日。

熊谷說，以讓聖火跑者、聖火傳遞相關人士及地區居民能安全安心作為最優先考量，在此宣布將取消縣內所有區間的聖火跑者傳遞活動。

依原先安排，千葉縣將在7月1日起3天內，在不同區間舉辦聖火傳遞活動；但千葉縣政府考量千葉縣目前屬「防止蔓延等重點措施」對象地區，及縣府持續籲請縣內民眾避免不必要外出的情況下，決定取消所有的聖火跑者傳遞活動。

這是轄內有東奧場館的地方政府，第一個決定取消聖火傳遞活動。

至於聖火在轄內的點火儀式，預計將在幕張展覽館戶外停車場等空曠地區舉行，不開放觀眾到場參觀。

朝日新聞報導，千葉縣是首都圈1都3縣中，第一個決定全面取消轄內聖火跑者傳遞活動的地方政府，預計今天將向東奧暨帕運組織委員會提出要求。

作為替代方案，千葉縣政府將在3天內每天挑選一處地方實施「閉門」點火儀式。