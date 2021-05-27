聽新聞
test
0:00 / 0:00
法網／「精神健康」原因拒訪！大坂直美不怕被罰款
今年法網30日登場，澳網奪冠的日本名將大坂直美今天卻先預告，考量到身心健康狀況，法網賽事期間不會參加任何記者會，即使可能面臨罰款也再所不惜。
目前世界排名第2的大坂直美表示，拒絕受訪的原因是「精神健康」，她透過社群平台說：「我常覺得人們對運動員的心理健康一無所知，每當我看到有記者會都有這樣感覺，我們常常坐在那，被問之前就問過好幾次的問題，或是被質疑，這些質疑就會進入心中，而我就是不打算讓自己向這些質疑我的人屈服。」
大坂直美提到，和很多記者都相識多年，彼此已經建立起一定友誼，這次決定沒有針對賽會或任何記者。大坂直美過去就曾透露自己有些心理問題，比如一早醒來突然很低潮，這次提前預告法網不受訪，面臨可能的罰款她已有心理準備。
「如果大會覺得他們可以繼續說『去記者會不然你會被罰款』，持續如此然後忽略選手的精神健康，如果這就是他們的核心，那我也就笑笑。」大坂直美說。
按照2021年的大滿貫規則，選手或團隊除非有傷或其他問題，否則必須在比賽結束後的30分鐘內出席記者會，違者將處以最高2萬美金罰款；大坂直美去年收入預估超過5500萬美金，高居所有女運動員之首，2萬美金罰款只是九牛一毛，後續效應才是觀察重點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言