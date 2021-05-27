快訊

陳時中親還原BNT接洽過程 我國改「台灣」起慢慢脫序

解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／「精神健康」原因拒訪！大坂直美不怕被罰款

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
大坂直美表示將不出席今年法網期間所有記者會，理由是這些記者會常不重視選手心理。 美聯社
大坂直美表示將不出席今年法網期間所有記者會，理由是這些記者會常不重視選手心理。 美聯社

今年法網30日登場，澳網奪冠的日本名將大坂直美今天卻先預告，考量到身心健康狀況，法網賽事期間不會參加任何記者會，即使可能面臨罰款也再所不惜。

目前世界排名第2的大坂直美表示，拒絕受訪的原因是「精神健康」，她透過社群平台說：「我常覺得人們對運動員的心理健康一無所知，每當我看到有記者會都有這樣感覺，我們常常坐在那，被問之前就問過好幾次的問題，或是被質疑，這些質疑就會進入心中，而我就是不打算讓自己向這些質疑我的人屈服。」

大坂直美提到，和很多記者都相識多年，彼此已經建立起一定友誼，這次決定沒有針對賽會或任何記者。大坂直美過去就曾透露自己有些心理問題，比如一早醒來突然很低潮，這次提前預告法網不受訪，面臨可能的罰款她已有心理準備。

「如果大會覺得他們可以繼續說『去記者會不然你會被罰款』，持續如此然後忽略選手的精神健康，如果這就是他們的核心，那我也就笑笑。」大坂直美說。

按照2021年的大滿貫規則，選手或團隊除非有傷或其他問題，否則必須在比賽結束後的30分鐘內出席記者會，違者將處以最高2萬美金罰款；大坂直美去年收入預估超過5500萬美金，高居所有女運動員之首，2萬美金罰款只是九牛一毛，後續效應才是觀察重點。

大坂直美 法網 澳網

延伸閱讀

法網／瓦解對手3盤末點 梁恩碩闖會外賽最終戰

TAG Heuer添新血！士官長Jimmy Butler加入品牌大使陣容

亞裔基金會對抗仇恨犯罪 拜登、賀錦麗白宮會見成員

羅馬網賽／蠻牛紅土太神 約克維奇承認法網要贏很難

相關新聞

法網／「精神健康」原因拒訪！大坂直美不怕被罰款

今年法網30日登場，澳網奪冠的日本名將大坂直美今天卻先預告，考量到身心健康狀況，法網賽事期間不會參加任何記者會，即使可能...

五育並重！國立體育大學體育學院打造專業教育人才

台灣體壇孕育頂尖運動人才搖籃的國立體育大學，不僅在全球知名運動賽事中屢獲佳績，更培育許多奧運奪牌選手及運動教育與推廣人才...

美升高對日本旅遊警示 白宮：對東奧立場不變

美國國務院24日更新全球旅遊警示，將日本與斯里蘭卡列入「請勿前往」（Do Not Travel）的最高級別第四級警示，恐...

法網／瓦解對手3盤末點 梁恩碩闖會外賽最終戰

第一戰因對手傷退晉級，我國女網「小鋼炮」梁恩碩今天迎接法網會外賽第2戰，她和30歲的美國女將穆罕默德（Asia Muha...

足球／出戰國際賽 男足已打完疫苗出征科威特

夏季將至，國際賽也先後將展開，台灣足球、籃球進度與動向皆不同。男足已打完疫苗，近期將前往科威特，迎戰世界盃亞洲區預選賽，而男籃則是備戰亞洲盃資格賽的第三階段，已排定疫苗接種日期（28日），並確定以泡泡

高球／老虎伍茲車禍後已脫復健鞋 燦笑勉勵抗癌女童

美國佛羅里達州一名抗癌女童日前巧遇高球巨星老虎伍茲，並將兩人合照張貼在影音社群平台Instagram上，可見今年2月遭遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。