法網／大坂直美硬起來 不參加本屆所有記者會

日本讀賣新聞報導，世界排名第2的日本女網好手大坂直美今天用英語推文說，她將不出席今年法網期間所有記者會，理由是這些記者會常不重視選手心理。

法國網球公開賽預計本月30日開幕，大坂今天透過推特宣布將不會出席賽會期間舉行的所有記者會。

談到決定這麼做的理由，大坂表示，過去在記者會上經常感受到外界都不尊重運動員的心理健康，「很多提問都是一問再問，不然就是一些會令人自我懷疑的問題，我就是不想委屈自己站在質疑我的人面前」。

根據國際網球總會（ITF）規則，參賽選手就算輸球也必須出席賽後記者會，大坂對這種「要嘛出席、要嘛被罰錢」的無視選手心理健康的規則提出批評。

她表示看過太多選手剛輸掉比賽而在記者會崩潰的往例，情況就像是在落井下石，實在不懂為何非得出席賽後記者會的理由，「我希望我為此繳的罰款，應該捐給致力推動心理健康的慈善機構」。

根據ITF規定，不出席記者會最高可被罰2萬美元（約新台幣56萬元）；要闖進法網決賽，預計將出賽7場賽事。