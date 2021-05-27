五育並重！國立體育大學體育學院打造專業教育人才

台灣體壇孕育頂尖運動人才搖籃的國立體育大學，不僅在全球知名運動賽事中屢獲佳績，更培育許多奧運奪牌選手及運動教育與推廣人才。國立體育大學體育學院設置了體育研究所、體育推廣學系、適應體育學系及體育推廣原住民專班；多元培育體育專業人才。

國立體育大學位於中正體育園區內，學校佔地約65公頃，是一所國內外知名的體育專業大學，完善的校園，除經常舉辦國內、國際重大賽事外，更是民眾休閒、娛樂的最佳環境。體育學院院長黃永旺指出，國立體育大學是一所以「競技運動與健康休閒為導向的專業體育大學」，不僅擁有便捷的機場捷運，從A7站走路到校園只要10分鐘路程，擁有美麗的校園、國際一流的體育場館及良好的師資與教學設施。

1987年成立的體育學院「體育研究所」設有博士班、碩士班及碩士在職專班；三個專業領域：包含運動教育、運動社會學及運動心理學學群。體育研究所所長潘義祥表示，體研所定位在培養並發展運動教育、運動社會及運心理學等學術研究與體育實務之專業人才為導向。體育研究所是本校創校的第一個系所，有著非常好的運動人文、社會科學學群的學術發展。

體育推廣學系系主任黃美瑤說，體育推廣學系包含大學部、二年制在職專班、碩士班及碩士在職專班。學術領域有三大主軸「運動賽事」、「休閒運動」及「幼兒體育」，都是國內一流的體育專業。體育推廣學系並培養了巧固球及八人制拔河運動項目世界冠軍的兩隻隊伍。熱愛體育、有志體育推廣的青年學子，歡迎加入我們的大家庭。

適應體育學系系主任朱彥穎指出，適應體育學系是非常特別的學系，有學士班和碩士班，專門培育特殊人才，直接對身心障礙者的體育產生教導、培養相關能力和健康的學系，我們有非常豐富的課程，如果對這個學系有興趣歡迎加入我們的陣容。

體育學院體育推廣原住民專班班主任陳月娥表示，專班特色結合了原住民文化相關知識、專業課程、培育幼兒體育推廣指導人才、健康照顧人才及休閒運動產業領域的專業人才，全國16族原住民同學，歡迎加入原專班大家庭。