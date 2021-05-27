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東奧／美升高對日本旅遊警示 白宮：對奧運立場不變
美國國務院24日更新全球旅遊警示，將日本與斯里蘭卡列入「請勿前往」（Do Not Travel）的最高級別第四級警示，恐衝擊東京奧運；白宮副發言人尚皮耶26日表示，旅遊警示不是禁令，美國對奧運的立場不變，美日保持密切聯繫，總統拜登支持美國運動員按優良傳統參賽。
尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，美國尊重日本去年夏天延後舉辦東京奧運的立場，也了解日本政府和國際奧委會在準備東京奧運的考量；日本將公共衛生放在籌辦奧運會的核心優先事項，東京也保證，美日就此議題密切聯繫，讓華府了解日本的計畫與狀況發展。
尚皮耶說，公衛優先是日本對包括美國在內其他國家做出的承諾，其他國家在幾周內將有運動員出發前往日本準備參賽，美國相信日本政府所說的話。
尚皮耶表示，總統支持訓練有素的美國運動員，依據優良傳統參賽，美國奧運會運動員代表著美國決心、多元與團隊合作。
因為疫情關係，日本主辦的2020夏季奧運會推遲到今年7月23日開幕，距離開賽不到兩個月，全球疫情仍在變化，東京的新冠疫情緊急狀態也延長，日本仍未鬆口停辦；根據野村綜合研究所評估，停辦夏季奧運及帕運會，整體損失約為1兆8000億日圓（約新台幣4600億元）。
日本國內呼籲停辦東京奧運的聲浪不小，日本首相菅義偉3月18日訪問白宮，與拜登會晤時還強調，東京今年夏天將舉行的奧運會與帕奧會，是全球團結的象徵，拜登對此表示支持；日本將持續全力準備。
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