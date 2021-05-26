法網／瓦解對手3盤末點 梁恩碩闖會外賽最終戰

第一戰因對手傷退晉級，我國女網「小鋼炮」梁恩碩今天迎接法網會外賽第2戰，她和30歲的美國女將穆罕默德（Asia Muhammad）第一盤就廝殺超過1小時，梁恩碩瓦解對手3個盤末點，「搶7」中先下一城，最終直落2闖關成功，再一勝就能前進會內賽。

梁恩碩和莊吉生是今年法網唯二在會外賽出賽的台將，莊吉生首戰出局，梁恩碩首戰打不滿一盤就因對手傷退晉級。

世界排名295的梁恩碩第二戰和世界排名199的穆罕默德交手，第3局就打得難分難解，梁恩碩雖瓦解對手6個破發點，最終仍被破發成功，不過第10局梁恩碩也回破成功，將戰局逼到「搶7」。

「搶7」中梁恩碩陷入1：3落後，追到4：4後又連失2分，不過她再發揮韌性，連下3分下反先取得盤末點；梁恩碩前兩次拿下首盤的機會也沒把握住，直到第3個盤末點才以11：9搶下首盤。

梁恩碩第二盤乘勝追擊，第5局破發成功後，第6局再瓦解穆罕默德2個破發點，最終順利以6：4拿下勝利。

連過兩關，梁恩碩會外賽最終輪將遇世界排名143的英國女將達特（Harriet Dart），奪勝就能前進會內賽。