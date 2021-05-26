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東奧／3對3代表隊沒正確口罩？籃協：主辦單位未告知

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華隊抵達奧地利準備爭取東奧3對3女籃門票。圖／中華隊提供
中華隊抵達奧地利準備爭取東奧3對3女籃門票。圖／中華隊提供

東京奧運3對3女籃資格賽今天在奧地利登場，中華隊周日在「漂亮寶貝」錢薇娟領軍下出征，經轉機後抵達當地，卻因口罩規格和當地不合，在機場、餐廳都被阻擋，經當地留學生即時伸援手才讓中華隊不再處處碰壁。

中華隊首戰今天深夜11點25分出戰地主，開戰前中華籃協發出公告，解釋女籃「口罩事件」是因主辦單位事先並未告知奧地利口罩規格之單行規定與他國不同，造成中華隊未能及早準備，但中華隊瞭解上開單行規定後，立即尋求相關單位及大會之協助，目前已獲得足夠之3D立體型口罩，可以往返於比賽場地與選手村，順利完成比賽。

籃協表示，由於中華代表隊抵達奧地利後才被告知，當地規定須配戴3D立體型貼合臉部之口罩，與其他國家規定並不相同。中華隊雖有準備足量醫療用口罩，足以防護球員健康，但由於奧地利對於口罩規格有單行規定，於得知後也立即取得大會規範之3D型口罩供中華隊使用，加上行前準備的N95及醫療用口罩，目前選手的健康防護無虞，特此感謝各界的關心，也要特別感謝首日即提供大會3D規格口罩的台灣留學生，全體隊員在海外奮戰，都感到特別溫暖。

中華隊

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