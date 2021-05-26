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東奧／3對3開戰 中華隊首戰打地主

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華隊拍攝賽前團體照。圖／中華代表隊提供
中華隊拍攝賽前團體照。圖／中華代表隊提供

東京奧運3對3女籃資格賽今天開戰，中華隊首戰將在台灣時間深夜11點25分出戰地主奧地利，力拚分組前2的8強門票。

3對3資格賽原本去年就要舉行，因新冠肺炎疫情延期，最終拍板今天到30日在奧地利格拉茨舉行，共20支隊伍爭取3爭門票；中華隊分組處於D組，同組的有義大利、瑞士、西班牙和地主奧地利，分組前2才能前進8強；中華隊歷經轉機抵達奧地利，今天白天已經在戶外訓練適應當地氣候。

由「籃球寶貝」錢薇娟領軍的中華隊，由劉希曄、林仙芳和魏于淳出征，今天首戰碰奧地利，不到3小時後就要在台灣時間明天凌晨2點45分出戰義大利，接續將在29日凌晨12點40分出戰西班牙，同天凌晨2點45分的最終戰碰瑞士。

中華隊原本是4人出征，原本成員陳鈺君因母隊考量退出，只有3名球員出征，短時間連打2場對沒人可換得中華隊是一大挑戰；奧地利爭門票若失利，中華隊還有最後一次機會，全隊將直接轉往匈牙利黛布勒森，參加6月4日到6日舉辦的東京奧運3對3大學女籃資格賽。

匈牙利舉行的最後資格賽只有6隊與會，中華隊若沒能在奧地利突圍，就要和匈牙利、日本、伊朗、荷蘭和義大利爭奪最後一張東奧門票。

中華隊成員林仙芳。圖／中華代表隊提供
中華隊成員林仙芳。圖／中華代表隊提供
中華隊成員魏于淳。圖／中華代表隊提供
中華隊成員魏于淳。圖／中華代表隊提供
中華隊成員劉希曄。圖／中華代表隊提供
中華隊成員劉希曄。圖／中華代表隊提供
中華隊練球。圖／中華代表隊提供
中華隊練球。圖／中華代表隊提供

中華隊

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