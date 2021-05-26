高球／老虎伍茲車禍後已脫復健鞋 燦笑勉勵抗癌女童

美國佛羅里達州一名抗癌女童日前巧遇高球巨星老虎伍茲，並將兩人合照張貼在影音社群平台Instagram上，可見今年2月遭遇重大車禍的伍茲雖仍拄著拐杖，不過已脫下復健鞋。

法新社報導，伍茲（Tiger Woods）今年2月在加州發生重大自撞車禍，造成腿部嚴重受傷。10歲女童裴隆涅（Luna Perrone）張貼的照片中顯示滿臉笑容的伍茲拄著拐杖，右腳雖穿著壓力襪，但沒穿復健鞋。

裴隆涅在Instagram個人檔案中自稱是「一個堅強對抗伊文氏肉瘤（Ewing's Sarcoma，罕見骨癌）的女孩」和「足球傳奇」。

她在Instagram貼文寫道：「我週末在足球場巧遇老虎伍茲，有機會與他短暫交談！」

「他要我『保持堅強』，而這一直是我的目標！身心都要保持堅強，並鼓勵其他人也這麼做。不論你正在經歷什麼事，你一定辦得到！」

生涯囊括15座大賽冠軍的伍茲4月在Instagram貼文表明自己一直在持續康復中，但進度緩慢。

警方表示，伍茲2月間駕駛休旅車發生意外時，當下車速幾乎超過合法速限的2倍，車子失控並翻滾數圈，導致他右小腿和腳踝粉碎，經數小時修復手術並住院數週後，今年3月返回佛州住家。

萊德盃（Ryder Cup）美國隊長史崔克（Steve Stricker）上週表示，他希望伍茲能恢復良好，才能在今年9月於威斯康辛州呼嘯峽球場（Whistling Straits）舉辦的這項美歐對抗賽中擔任副隊長。