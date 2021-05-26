足球／出戰國際賽 男足已打完疫苗出征科威特

夏季將至，國際賽也先後將展開，台灣足球、籃球進度與動向皆不同。男足已打完疫苗，近期將前往科威特，迎戰世界盃亞洲區預選賽，而男籃則是備戰亞洲盃資格賽的第三階段，已排定疫苗接種日期（28日），並確定以泡泡模式集訓半個月，預期6月14日包機前往菲律賓。

男足將前往科威特

在各國疫情都流行一段時間後，隨著海外疫苗接種率提高，疫情有所趨緩，讓各大國際賽事逐漸回歸日程，最快重返賽場的團體賽制要數足球，除了歐洲聯賽早早復賽，歐國盃也準備開打，而與我國有關的世界盃預選賽也暌違一年半，終於要復賽。

我國男足在世預賽停賽前已打完前5戰，雖然一分未得，位居墊底，已確定在40強賽被淘汰、無緣世界盃，但考慮到有對決亞洲強隊的鍛鍊機會，男足依舊決定出戰。團隊在21日公布大名單時就接種完疫苗，並將在近期（29日）出征科威特，剩餘賽程還有3戰：分別是6月4日打尼泊爾、8日迎戰袋鼠軍團澳洲、16日面對地主科威特。

男籃名單未決

至於男籃部分，備戰亞洲盃男籃資格賽，這項賽事因疫一延再延，此前終於是確定於下個月16日在菲律賓克拉克市舉行，期間是一波三折，一度爆出不參賽的隊伍會被國際籃協懲罰，雖然目前菲國疫情也不太妙，中華隊仍決定出戰，國手名單尚未確定，但已排定疫苗接種日期（28日），本月底開始採取為期半個月分流訓練的泡泡集訓，預計將在6月14日包機出發。

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