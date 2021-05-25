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空手道／文姿云拿下東京奧運門票 終於可以好好睡
世界空手道聯盟（WKF）今天公布奧運參賽名單，女子55公斤量級好手文姿云也在其中，對於遲來1年的奧運門票，她笑說：「終於可以好好睡一覺了。」
空手道奧運資格採世界排名，每量級奧運積分前2名都可直接進入奧運，文姿云在女子55公斤量級排名第2，積分以7110分險勝德國好手麥瑟施密特（JanaMesserschmidt）的6997.5分，順利搭上奧運列車。
歐洲空手道錦標賽上週六結束，當時麥瑟施密特打進決賽，讓文姿云有些小崩潰，因為對手若一旦奪冠，文姿云的排名就會被超越，「她打決賽當下我實在不敢看。」
在歐錦賽開打前，文姿云奧運積分僅領先860分左右，所幸麥瑟施密特獲得亞軍僅能進帳750分，也讓文姿云順利保住排名，如願拿下東京奧運門票。
「當時我在騎腳踏車，是男友打電話來給我跟我說的。」文姿云透露，當時她很清楚，就算待在電腦前緊盯比賽，也不會對比賽結果有任何影響，因此索性找些其他事做讓自己轉移注意力，而電話那頭則傳來好消息：「我男友跟我說，恭喜我可以去東京了。」
文姿云透露，4月她出征去葡萄牙里斯本，結果首戰出局，此後她回台後就一直睡不好，歐錦賽結束後，總會卻遲遲沒有公布最終名單，如今終於放榜，也讓她笑說：「可以好好睡一覺了。」
去年WKF就曾一度公布奧運參賽名單，當時文姿云就在名單內，不料WKF隨後又撤回名單，讓她有些失望，如今總算確定「再次」取得奧運門票，她打趣地說：「我是全台灣唯一拿到奧運門票又被沒收的選手。」
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