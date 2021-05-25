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日本智庫估算 停辦東奧恐損失4616億元
日本民間智庫今天公布試算，停辦東京奧運及帕運恐造成約新台幣4616億元經濟損失；但專家也示警，如果因為堅持辦到底造成疫情再度擴散的話，帶來的經濟損失將大於經濟效益。
日本共同社報導，日本民間智庫野村綜合研究所今天公布試算，如果東奧及帕運決定取消的話，經濟損失將高達1兆8000億日圓（約新台幣4616億元）。
不過，公布試算結果的專家也說，如果日本境內疫情因為如期舉辦東奧及帕運再度擴散，致使日本政府再度發布「緊急事態宣言」的話，「經濟損失會比經濟效益來得大」，對強行舉辦提出警示。
朝日新聞報導，野村綜合研究所指出，不辦東奧及帕運造成的經濟損失可能高達1兆8108億日圓；如期舉辦但不開放觀眾進場的話，損失約1468億日圓。
這項試算以東京都政府2017年公布東奧可望帶來的直接經濟效益1兆9790億日圓為基礎，根據不開放海外觀眾入境等影響進行估算。
試算指出，東奧及帕運如期舉辦且開放境內觀眾進場的話，經濟效益包括營運費1兆2070億日圓、門票收入約900億日圓、相關商品及購入新電視約2910億日圓等；一旦停辦，上述經濟效益就歸零。
不過，試算指出，就算真的停辦東奧及帕運，損失金額不過占去年度日本國內生產毛額（GDP）約0.33%，「不到能影響景氣方向的規模」。
要說對日本經濟帶來的影響，發布「緊急事態宣言」要比停辦東奧來得更大。
日本政府2020年4月到5月首度發布「緊急事態宣言」時，造成約6.4兆日圓經濟損失；今年1月到3月的二度「緊急事態宣言」，也帶來約6.3兆日圓經濟損失。
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