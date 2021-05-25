法網／次盤對手退賽 梁恩碩挺進會外賽次輪

台灣女網好手梁恩碩今天在法國網球公開賽會外賽女單首輪，在首盤4比1大幅領先優勢下，美國對手麥克納利宣布退賽，也讓梁恩碩順利挺過頭關，晉級第2輪。

綽號「小鋼砲」的梁恩碩在2018年青少年時期，曾在澳洲網球公開賽青少年組包辦單打與雙打冠軍，目前她世界排名295名，是台灣繼排名64的一姐謝淑薇後，女單排名次高的球員。

現年20歲的梁恩碩今天在法網會外賽首輪遭遇美國19歲小將、排名110名的麥克納利（Caty McNally），梁恩碩開賽就被對手破發，不過第2局她立即還以顏色，將戰局以1比1扳平。

接下來梁恩碩先成功保發，接著再度成功破發，一口氣連搶4局，反倒以4比1取得領先，此時對手宣布退賽，也讓梁恩碩提前收下勝利。

法網會外賽球員得連闖3關才能挺進會內，梁恩碩闖過頭關後，下一輪將遭遇美國選手穆罕默德（AsiaMuhammad）與2017年法網青少年女單冠軍歐舒薇（Whitney Osuigwe）之間的勝方。