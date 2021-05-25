LPGA／徐薇淩返家休養 專心備戰美國公開賽

撐著疲累的身體，台灣旅美高球好手徐薇淩昨天在LPGA純絲錦標賽摘下生涯首冠，本週她原訂將參加比洞賽，但為了6月初開打的美國女子公開賽，她決定先退賽好好休養。

徐薇淩自2015年赴美挑戰LPGA，昨天她在純絲錦標賽首度奪得后冠，事實上她在首輪打完獨居排頭時，接受LPGA官網採訪時透露，之前她因為長途旅行比賽，過去20幾天都只睡4個小時。

徐薇淩5月中在泰國打完本田賽後，隨即搭機返回洛杉磯，與母親會合後再開車前往鳳凰城參加美國公開賽最後一場資格賽，接著再轉往維吉尼亞州的威廉斯堡參加純絲錦標賽。

昨天4回合打完，徐薇淩以低於標準13桿的271桿封后，同時也自動取得美國公開賽的參賽門票，她強調，打完資格賽至少有取得候補的機會，因為當初她一度因為太累，曾想過放棄參加純絲錦標賽。

LPGA今年首度舉辦總獎金150萬美元（約新台幣4182萬元）的比洞賽，僅有64人參賽，徐薇淩原在參賽名單中，不過為準備6月3日登場的美國女子公開賽，她決定退出返回北卡羅來納的家，先好好休息並備戰接下來的比賽。