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LPGA／徐薇淩返家休養 專心備戰美國公開賽

中央社 / 台北25日電
我國高球旅美好手徐薇淩在LPGA純絲錦標賽奪冠，迎來生涯首座冠軍。徐薇淩廿三日賽後在維吉尼亞州威廉斯堡金斯米爾度假村河流球場捧獎盃拍照留念。 法新社
我國高球旅美好手徐薇淩在LPGA純絲錦標賽奪冠，迎來生涯首座冠軍。徐薇淩廿三日賽後在維吉尼亞州威廉斯堡金斯米爾度假村河流球場捧獎盃拍照留念。 法新社

撐著疲累的身體，台灣旅美高球好手徐薇淩昨天在LPGA純絲錦標賽摘下生涯首冠，本週她原訂將參加比洞賽，但為了6月初開打的美國女子公開賽，她決定先退賽好好休養。

徐薇淩自2015年赴美挑戰LPGA，昨天她在純絲錦標賽首度奪得后冠，事實上她在首輪打完獨居排頭時，接受LPGA官網採訪時透露，之前她因為長途旅行比賽，過去20幾天都只睡4個小時。

徐薇淩5月中在泰國打完本田賽後，隨即搭機返回洛杉磯，與母親會合後再開車前往鳳凰城參加美國公開賽最後一場資格賽，接著再轉往維吉尼亞州的威廉斯堡參加純絲錦標賽。

昨天4回合打完，徐薇淩以低於標準13桿的271桿封后，同時也自動取得美國公開賽的參賽門票，她強調，打完資格賽至少有取得候補的機會，因為當初她一度因為太累，曾想過放棄參加純絲錦標賽。

LPGA今年首度舉辦總獎金150萬美元（約新台幣4182萬元）的比洞賽，僅有64人參賽，徐薇淩原在參賽名單中，不過為準備6月3日登場的美國女子公開賽，她決定退出返回北卡羅來納的家，先好好休息並備戰接下來的比賽。

徐薇淩 LPGA 美國公開賽

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