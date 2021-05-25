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日本近40萬人反對舉辦東奧 創歷年連署人數最高

聯合新聞網 / 綜合報導
日本發動取消辦奧運，聯署案已達40萬人支持。 美聯社
日本發動取消辦奧運，聯署案已達40萬人支持。 美聯社

順延1年的東京奧運，將於7月底正式登場，而在日本當地役情仍屬嚴峻當下，國際奧會（IOC）並未表達停辦意願，引發日本國內反彈，日前日本律師聯合會前會長宇都宮健兒，提出取消舉辦東奧的請願，目前為止已有接近40萬人連署，成為歷年來連署人數最高的一次。

74歲的宇都宮健兒日前向連署平台《Change.org》提出取消東奧及殘奧的請願，受到熱烈迴響，本月中旬宇都宮健兒曾向東京都知事小池百合子，發送35萬人連署的反對舉辦東奧請願書，獲得東京都議員強力支持，如今該提案持續開放連署，目前已經累積超過38萬7000筆請願書，是該網站自2012年推出以來，連署人數最高的一次。

宇都宮健兒表示，他將會持續收取更多請願書，直到國際奧會做出取消東奧的決定，據了解，該請願書已經被翻譯成英、法、德文，已經得到全球超過130個國家的支持，預計將會有更多的連署人數。

東京奧運 日本 京都 律師 小池百合子

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