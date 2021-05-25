體操／教練給壓力比疫情還大 唐嘉鴻備戰奧運不受影響

全台疫情警戒升至第三級後，各種比賽都喊停，目前仍在備戰東京奧運的「世界貓王」唐嘉鴻不受影響，仍依既定計畫訓練，教練翁士航開玩笑地說：「可能我給的壓力比疫情更大。」

唐嘉鴻是2018雅加達—巨港亞運單槓金牌、地板銀牌得主，也是今年東京奧運單槓奪牌大熱門，受到疫情影響，他已超過一年沒有在國際賽上亮相，而接下來最近的一場比賽，就是東京奧運。

針對唐嘉鴻近來的狀況，翁士航表示：「他準備的蠻好的。」翁士航並說，其實自2月至5月初，每個月都有舉辦檢測賽，「我們甚至找來外籍學生擔任大會司儀、增加比賽情境，希望能更貼近國際賽。」

翁士航透露，每次檢測賽的目的不太一樣，比如說2、3月是磨練新動作，並全力衝高起評分，4、5月則是提升質量，提升執行分，比賽結束後再進行檢討，並針對動作做修正。

歷經4場檢測賽，翁士航最滿意的部分，就是成套的流暢性和穩定性，「現在唐嘉鴻的評扣分已在我們設定的水準內，只要奧運穩穩做，晉級決賽應該沒有太大問題」。

雖然疫情造成比賽停擺，翁士航強調，這不是只有台灣才遭遇的狀況，「我們只能把自己處理好，把檢測的強度拉高，在鞏固全能項目外，也把單項的起評分做到最好，希望屆時唐嘉鴻能用最好狀態來迎戰東京奧運」。