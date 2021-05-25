歐國盃／不見拉莫斯 西班牙竟沒帶滿26人

今夏歐國盃足球賽即將到來，歐陸列強25日紛紛公佈26人名單，最令人意外的是西班牙隊，他們僅帶24名選手，其中不見老牌隊長拉莫斯引發熱議。主帥恩里克提到，歐國盃不徵招拉莫斯是考量到他有傷在身，雙方也公開表示有通過電話，但大名單人數沒帶滿，加上放掉這位參加過9屆大賽、西班牙歷史出場數最多的強將，恩里克的選擇背負著極大壓力。

9屆國際賽老臣缺席

從06年開始，西班牙隊在國際大賽的名單中，後衛總有能攻善守的拉莫斯，但這次歐國盃恐怕看不到他了。根據《半島電視台》報導，西班牙公佈參加今夏歐國盃的24人名單，其中後衛群並沒有老隊長拉莫斯，主帥恩里克解釋，未攜帶拉莫斯單純是考慮到他有傷在身，本季僅替皇家馬德里出賽16場比賽。

恩里克表示，不帶拉莫斯是相當艱難的選擇，在公佈名單前晚就致電與他交流過，這是對老將的尊重與對團隊利益的考量。拉莫斯隨後也在Instagram發文，他說缺席歐國盃就跟經歷整個不順的賽季一樣痛苦，總言之，今夏是看不到參與過9屆國際大賽、歷史出賽王（180戰）的拉莫斯，身披國家隊紅黃戰袍登場了。

皇馬史上首度0人入選

即便雙方都澄清有交流過，這項決定還是引來熱議與質疑，原因就是歐國盃因應疫情大流行，規則稍微放寬、有利於徵召球員，大名單能帶到26人，但西班牙隊僅帶了24人，若是考慮到陣容完整度，恩里克都敢徵召不在曼城規劃內、出賽次數寥寥的加西亞，怎麼不考慮帶上精神領袖拉莫斯？更遑論這批陣容內僅有一名右後衛阿茲皮利奎塔，人手充足與否，備受球迷質疑。

另外，在恩里克上任後選過的國際賽陣容，皇馬球員裡只有卡瓦哈爾與拉莫斯2人受重視，由於卡瓦哈爾的受傷，在不選拉莫斯的情況下，皇馬選手入選國家隊數量掛零，寫下歷史第一次的紀錄，而巴薩選手也僅入選3人、冠軍隊馬競只有2人，反倒是旅英選手較多。而且這批西班牙隊平均年齡僅26歲，是自2010年世足奪冠年以來的新低，刻意換血也是種可能。

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