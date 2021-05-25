快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／莊吉生會外賽出局 梁恩碩晚間迎戰美19歲新星

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國選手莊吉生法網會外賽首戰就出局。 聯合報系資料照
我國選手莊吉生法網會外賽首戰就出局。 聯合報系資料照

月底即將登場的網球四大滿貫法國網球公開賽近日展開會外賽賽程，我國選手莊吉生今天凌晨在首輪遭遇世界排名146名的英國選手布魯迪（Liam Broady），在比賽因雨延至當地時間晚上9點開打的情況下，最終莊吉生就以4：6、2：6敗下陣來，而今天傍晚將輪到「小鋼炮」梁恩碩在女單首輪登場。

去年打進生涯首次法網會內賽的莊吉生，今年再度向法網叩關卻是挑戰重重，在會外賽首輪賽事中受到雨勢影響，直到當地時間昨天晚間9點才登場、挑燈夜戰，不過他在兩盤賽事中4度遭對手破發，遭到直落二擊退，無緣連續兩年挺進會內賽。

至於還未曾挺進過大滿貫會內賽的梁恩碩，今天的首輪賽事也將遭遇強敵，將出戰世界排名第36名的美國19歲小將麥克納利（Caty McNally），她日前才剛與美國天才少女高芙（Coco Gauff）搭擋拿下帕爾瑪女網賽雙打冠軍，而去年美網女單她更是挺進到第三輪，創下個人大滿貫生涯最佳紀錄，而麥克納利目前四大滿貫也獨缺法網尚未打進會內賽。

莊吉生 法網 梁恩碩

延伸閱讀

網球／漂亮寶貝後最年輕 17歲高芙包雙冠

網球／紅土出師不利 費德勒不敢想法網捧冠

網球／時代的眼淚？小威廉絲又輸了

網球／狀態難擋納達爾、約克維奇？ 費德勒透露心聲

相關新聞

空手道／文姿云拿下東京奧運門票 終於可以好好睡

世界空手道聯盟（WKF）今天公布奧運參賽名單，女子55公斤量級好手文姿云也在其中，對於遲來1年的奧運門票，她笑說：「終於...

日本智庫估算 停辦東奧恐損失4616億元

日本民間智庫今天公布試算，停辦東京奧運及帕運恐造成約新台幣4616億元經濟損失；但專家也示警，如果因為堅持辦到底造成疫情...

法網／次盤對手退賽 梁恩碩挺進會外賽次輪

台灣女網好手梁恩碩今天在法國網球公開賽會外賽女單首輪，在首盤4比1大幅領先優勢下，美國對手麥克納利宣布退賽，也讓梁恩碩順...

LPGA／徐薇淩返家休養 專心備戰美國公開賽

撐著疲累的身體，台灣旅美高球好手徐薇淩昨天在LPGA純絲錦標賽摘下生涯首冠，本週她原訂將參加比洞賽，但為了6月初開打的美...

日本近40萬人反對舉辦東奧 創歷年連署人數最高

順延1年的東京奧運，將於7月底正式登場，而在日本當地役情仍屬嚴峻當下，國際奧會（IOC）並未表達停辦意願，引發日本國內反彈，日前日本律師聯合會前會長宇都宮健兒，提出取消舉辦東奧的請願，目前為止已有接近

體操／教練給壓力比疫情還大 唐嘉鴻備戰奧運不受影響

全台疫情警戒升至第三級後，各種比賽都喊停，目前仍在備戰東京奧運的「世界貓王」唐嘉鴻不受影響，仍依既定計畫訓練，教練翁士航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。