法網／莊吉生會外賽出局 梁恩碩晚間迎戰美19歲新星

月底即將登場的網球四大滿貫法國網球公開賽近日展開會外賽賽程，我國選手莊吉生今天凌晨在首輪遭遇世界排名146名的英國選手布魯迪（Liam Broady），在比賽因雨延至當地時間晚上9點開打的情況下，最終莊吉生就以4：6、2：6敗下陣來，而今天傍晚將輪到「小鋼炮」梁恩碩在女單首輪登場。

去年打進生涯首次法網會內賽的莊吉生，今年再度向法網叩關卻是挑戰重重，在會外賽首輪賽事中受到雨勢影響，直到當地時間昨天晚間9點才登場、挑燈夜戰，不過他在兩盤賽事中4度遭對手破發，遭到直落二擊退，無緣連續兩年挺進會內賽。

至於還未曾挺進過大滿貫會內賽的梁恩碩，今天的首輪賽事也將遭遇強敵，將出戰世界排名第36名的美國19歲小將麥克納利（Caty McNally），她日前才剛與美國天才少女高芙（Coco Gauff）搭擋拿下帕爾瑪女網賽雙打冠軍，而去年美網女單她更是挺進到第三輪，創下個人大滿貫生涯最佳紀錄，而麥克納利目前四大滿貫也獨缺法網尚未打進會內賽。