日本稱美調高旅遊警示不影響東奧 首支選手團6/1抵日

美國國務院25日將對日旅遊警示調高到第四級，籲美國國民不要前往日本，這對於正努力說服民眾和國際社會已準備好在7月23日舉辦東京奧運的日本來說，恐成新的打擊。不過，日本官房長官加藤勝信表示，已收到美方的說明，調高旅遊警示與美國派遣選手團沒有關係。

此外，日媒報導，第一支奧運選手團將在6月1日抵達日本。

加藤上午在例行記者會中表示，已經收到美方的說明，美方提升旅遊警戒的判斷，與美方派遣東京奧運選手團沒有關係。他表示，美方支持日本政府實現東京奧運的立場沒有任何改變。東京奧運擔當大臣丸川珠代也表示，眾所周知這是為了疾病的預防和管理，並沒有禁止必要時的往來。

日媒TBS獨家報導則指出，澳洲女子壘球隊將在6月1日抵達日本，直到賽前的一個半月，預定將在群馬縣太田村進行賽前的最後調整。而這也是第一支奧運選手團抵達日本。

據報導，成員約30人，基於防疫準備，該團所有成員都會事先接種疫苗，並在抵達日本後14天內，每天接受PCR檢查。選手團的活動範圍也將僅限於往返飯店與練習場之間。雖然太田村原規劃讓選手團與當地孩子交流，但基於防疫，並不會讓選手團與一般民眾互動。

報導也指出，對於籌辦東京奧運，日本全國原有528個地方自治團體登錄願意接待選手團，但到目前為止，已有約有60個地方自治團體放棄。

國際奧會（IOC）副主席柯茲21日和東奧組委會舉行聯席會議。並在會後記者會中表示，即使今年7月日本仍處於緊急狀態，東京也將在今年夏天舉行比賽。