防疫期間 五個不要去爬山、走步道的理由

以後我們一起爬山，但不是現在（圖片來源：Iris）

山一直都在，你為什麼要現在要去爬山？

昨天在工作轟炸之際，群組收到一個訊息是：［有人因為我的文章 自律讓我們成為疫情下的跑者，讓他決定暫時停止外出跑步］，身為媒體人這當然很感動❤，但也很感概，因為還是看到有人出門爬山、走步道、或是跑步、騎車不戴口罩。

政府法律是最低程度的道德限制，台灣能有一整年的平行時空是當時我們一起努力得來的成果，當時我們自發遵循最高的防疫標準，若要回到過去的平行時空，要付出的代價總是更大的。

獨走登山風險高，不論疫情或平常都有較高的風險（圖片來源：Iris）

現在不適合登山、走步道的五個理由

1. 林務局已關閉轄下所有管區

山屋裡面空間無法做到良好的距離，就算可以梅花座入睡，封閉的空間你以為自己躲得掉看不見得病毒？更何況所有的山屋都已經暫時關閉了，全數國家風景管理處也都封閉，甚至加里山或司馬庫斯都禁止進入，政府的決心很難懂？來看看林務局的公告：林務局宣布自 5 月 18 日起至 5 月 28 日止，暫停開放轄下所有森林育樂場域，包括國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、平地森林園區、自然教育中心與生態教育館，以減少民眾不必要的外出與跨區移動，請民眾配合，共體時艱。

最新資訊可至台灣山林悠遊網與林務局局網查詢。

圖片來源：林務局

2. 群聚爬山你怎知道自己跟山友都是健康無恙？

都市人口壅擠，所以想往人少的地方去，順便避暑兼爬山，但防疫的重點是避免群聚，你是單獨爬山還是一群人爬山？一群人爬山不就是群聚嗎？你們有辦法好好的全程帶口罩？你能確認你的山友們、自己都是健康無恙？現在這麼多無症狀感染者耶！很多人上山還會一起分享食物、泡茶賞風景，這些時候絕對是脫下口罩，分享的究竟是美食還是病毒？

3. 缺水時節潔清潔工作大不易

山上、山下都缺水，很難做好清潔、消毒的工作，帶酒精上山消毒？帶水都重的要命了是想帶多少酒精啦！（我知道台北沒缺水）萬一上廁所手部清潔不乾淨，大腸桿菌吃下肚怎麼辦？而且戴口罩爬山很不舒服，流汗讓口罩濕透也沒防護力，怎麼想都很不方便啊！

4. 單獨登山 增加自身安全的風險

如果你是單獨爬山已避免群聚、或走冷門山徑，那就更不妥了，萬一出了甚麼狀況會不會幾年後才發現你在哪？生命誠可貴，不要急於一時好嗎？

5. 登山出意外搜救不易，避免意外避免群聚及增加醫護負擔

不管單獨或群聚登山，萬一在山上有狀況，要有多少人去救援？搜救隊都是一群人，光是有人在山上扭到、跌倒無法下山，都要出動搜救隊輪流背負下山的，這時候又造成別人的困擾，這不是花錢就能解決的事情。更何況出事還要送醫院，醫院已經如戰場了，我們不要去添亂。

做好我們能做的防疫項目 就是最大的幫助

現在我們乖乖在家，若公司仍要求必須出門上班的可選擇非大眾運輸的交通工具，減少與人的接觸。若只有大眾運輸可以搭乘，做好清潔、防疫的工作，這場戰役不知道會維持多久的時間，但現在是關鍵時期，我們做好自身能做的防疫工作，減少群聚的可能，就是為台灣增加的防疫量能。

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