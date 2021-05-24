東京奧運擬縮小場館救護站 減輕醫護人力負擔

日本東京奧運暨帕運組織委員會正與相關醫療團體協商，擬縮小屆時在比賽場地服務觀眾的救護站規模，減少待命的醫護人員，主因是現場觀眾人數因疫情減少，及難以調集醫護人力。

日本共同社報導，東京奧運7月23日登場，距離開幕僅剩約2個月時間，但許多地區擔憂抽調醫護人員支援賽事，會造成已因疫情吃緊的醫療體系更大負擔。

組委會原規劃在比賽各場館分別設置為選手與為觀眾服務的救護站，以因應有人受傷、疾病、中暑等狀況；為選手服務的救護站將有專業性較高的醫療人員待命，包括透過各單項運動團體推薦的醫師。

而為觀眾服務的救護站方面，主要委託東京都醫師會和東京都內的大學附屬醫院派遣醫護人力支援；若屆時舉辦無觀眾比賽，因場內仍有國際奧林匹克委員會（IOC）等相關人員，救護站還是必須開設。

組委會約在4月向東京都醫師會表達將縮小救護站規模，並委託醫師會調查醫師支援奧運的意願。經再度向東奧延期前曾表示有意支援的24名醫生和49名護理師進行確認，其中20名醫師和34名護理師回應仍願支援。

日本政府和組委會3月決定，東奧因疫情不開放外國觀眾赴日觀賽；現場觀眾人數上限原擬4月決定，但因疫情再次擴大，順延到6月決定。赴日的外國選手與相關人員也將從原本的約20萬人減少至約9萬4000人。