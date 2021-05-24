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東奧／力挺中華隊 林鴻道贈上萬限量口罩
迎戰東京奧運倒數不到60天，雖然國內疫情升溫，但運動員追求目標的執著從未停下腳步，中華奧會主席林鴻道也特別準備25000片東京奧運限量口罩，贈給國訓中心的運動員及教練，希望代表團能安心出征，為國爭光。
特別版口罩是由中華奧會與美德醫療合作、產製的東京奧運限量特製口罩，第一時間送到國訓中心後，已轉發給所有培訓隊運動員以及教練，包括射擊好手林怡君、「羽球王子」王子維和拳擊名將林郁婷等中華代表團好手，都秀出戴上東奧限量口罩的照片。
林鴻道提到，口罩是最基本的防疫物資，也是最重要、消耗量最大的必須品，希望讓運動員放心「戴好戴滿」，無後顧之憂的全心備戰。
中華奧會期望透過這次的限量口罩，讓每位運動員積極宣導防疫，發揚正向運動的奧林匹克精神，與國人一起挺過這波疫情；中華奧會也希望我國代表團能在確實防疫、積極備戰的狀態下，在國際舞台上獲得最好的表現。
中華奧會也特別感謝勝利體育、美商如新、台灣啤酒以及台灣歐姆龍對於中華奧運代表團的支持，也持續邀請全民一起關注中華代表團，一起成為中華隊的強力後盾。
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