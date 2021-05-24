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籃球／新聯盟取名「T1」 要當台灣No. 1

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
新聯盟是由NBA台灣總經理管光中發起。 報系資料照
新聯盟是由NBA台灣總經理管光中發起。 報系資料照

5月10日對外宣告正式開始籌備的新職籃聯盟，今天再宣布，聯盟將以「T1 League」為名出發，宣示要打造「台灣No. 1」的職籃聯盟。

聯盟新聞稿表示，「T」代表的不僅是頂尖（Top），更代表著台灣（Taiwan），要向所有球迷展現台灣籃球的力量。

新聯盟是由NBA台灣總經理管光中發起，聯盟表示，經過多次企業拜會後，聯盟籌備小組上周已收到國內四家公司正式投遞的合作意向書，並開始進行第一輪的球團資格文件提交及審查程序。

球團需提交資料包括5年的財務規畫、行銷包裝、主場經營規劃、球員及人事布局等文件，說明如何深耕在地市場、打造專業化球團、展現球團長期經營的規畫及決心；目前提出申請的企業來自高雄、台中、台北、新北，球團母公司主業包括金融業、建設、快消品、傳產等行業。

T1 League表示，職業運動是聯盟與球團、球迷三方永續經營的馬拉松，3年只是起步，5年才僅僅是站上職業運動的起跑線；聯盟專業化、制度化、透明化是創立初期的首要任務，未來聯盟也將陸續公布各項規章制度，供廣大球迷共同檢視聯盟營運制度，讓聯盟與球團、球迷一同成長，打造成熟的職籃環境。

至於近期引起球迷熱議的聯盟組織架構，聯盟籌備小組參考美、日等國際職籃聯盟均採取協會制，並評估公司制和協會制優缺點之後，最終決定採取以協會為經營主體，由球團每年度繳交服務費用及自籌經費維持聯盟營運，減少球團與聯盟之間的利益衝突，聯盟則以服務球團為主要目的，協助各球團追求商業價值最大化。

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