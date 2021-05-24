LPGA／喜上加喜！徐薇淩獲台哥大6位數激勵獎金

我國旅美高球女將徐薇淩今天摘下LPGA純絲錦標賽冠軍，迎接生涯中首座的LPGA冠軍獎盃，2018年開始贊助她的台灣大隨即宣布，送出6位數激勵獎金，祝賀她寫下個人職業生涯中的最佳成績。

徐薇淩3年前加入台灣大體育家庭後越戰越勇，今天順利拿下LPGA純絲錦標賽冠軍，也讓她成為目前在台灣世界排名順位第一的準奧運選手。台灣大哥大董事長蔡明忠第一時間向徐薇淩道賀。

蔡明忠表示，徐薇淩過去一個月在新加坡、泰國等地接連征戰，返美後更在五天只睡20小時情況下，發揮「能所不能」的精神，於LPGA純絲錦標賽首輪就打出暫居第1名的佳績，今日果然不負眾望，在關鍵局數抓下老鷹，奪下后冠。徐薇淩奮戰不懈的精神十分令人敬佩，特別在台灣疫情緊張、全民團結抗疫的時候，傳來如此振奮人心的好消息，相信必能鼓舞大家的士氣，共同面對疫情的挑戰。

台灣大哥大總經理林之晨也表示，受到疫情影響，近期台灣充滿了許多負面「能量」，今天在一堆壞消息中，傳來徐薇淩奪冠的好消息，他除了恭喜薇淩外，也要謝謝她替全民加油打氣，台灣大會繼續給予她堅定的支持。

徐薇淩在賽後也跨海連線，親自跟蔡明忠報告這個好消息。純絲錦標賽是徐薇淩生涯首度以領先者之姿迎接最後18洞，對她來說意義非凡，她在賽後激動落淚表示，這一個冠軍等了7年，今天終於如願以償，除了要感謝所有人的支持，更希望自己的努力，能給面臨疫情考驗的台灣，帶來正能量。

純絲錦標賽總獎金130萬美金，徐薇淩可獲得19萬5千美金（約新台幣545萬）的冠軍獎金；獎金入袋後，她本季獎金累積到32萬3801美金，生涯獎金剛好突破2百萬美金，來到208萬3580美金。