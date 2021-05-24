澳洲奧運滑板3人在美確診 東京奧運夢碎

3名澳洲滑板隊成員在美國參加奧運資格賽時驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性反應，痛失進攻東京奧運資格。

路透社報導，包括13歲希斯（Charlotte Heath）在內的2名滑板選手及1名教練在美國檢測出病毒陽性反應，澳洲隊其他成員則被排除參加在愛阿華州首府狄蒙（Des Moines）舉行的預賽，因為他們被認定與染疫教練有密切接觸。

墨爾本滑板選手希斯在社群媒體上透露自己採檢病毒呈陽性反應，另一名同為陽性反應的滑板選手身分目前仍未明。

澳洲奧運代表團團長切斯特曼（Ian Chesterman）今天在黃金海岸（Gold Coast）告訴記者：「就我瞭解，13歲的希斯受到她的運動，還有她的雙親或在美國陪伴她的家長大力支持。」

切斯特曼補充說道：「沒有人出現嚴重症狀，這是好事，但在進入資格賽時遭遇這種事，對他們來說實屬不幸。」

澳洲頂尖女性滑板選手奧爾森（Poppy Olsen）指出，澳洲隊上一些滑板選手將不再具有角逐東京奧運公園滑板賽的資格，因為愛阿華州的預賽是他們最後的機會。