LPGA／徐薇淩摘首冠 疫情中送暖

我國旅美高球好手徐薇淩今天迎接生涯首座LPGA金盃，成為純絲錦標賽新科冠軍，為疫情升溫的台灣注入正向力量，國內女子高球界也為之振奮。

TLPGA理事長劉依貞表示，除了恭喜徐薇淩，也要感謝歷年來支持台巡賽，幫助台灣選手的贊助商，其中像是富邦集團、台灣大哥大，不但長期支持TLPGA，更直接贊助徐薇淩，讓她得以盡全力在美上巡追逐夢想。

劉依貞提到，當初徐薇淩在台巡賽歷練，2012年獲得勝華科技的獎勵金，進而勇敢挑戰美巡，她也在努力多年之後，獲得重大成就，台巡賽的贊助商當初播下希望的種子，現在開出美麗的花朵，實在令人振奮，而TLPGA也期待各界能更重視台灣運動員的生態及發展，繼續播種、灌溉，讓這些幼苗長成樹林，在各個巡迴賽結果。

台灣這一陣子因為疫情緊張，徐薇淩賽後接受訪問時特別說：「我不知道這個冠軍對台灣能有什麼意義，但我真的希望能帶給在台灣的人們一些正向的思考和能量，只要大家有信心，就一定能辦得到。」

TLPGA也將一本初衷，繼續用積極的態度和最安全的措施，在遵守政府的法令下，帶領所有女子選手追求更好的發展。