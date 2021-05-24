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PGA錦標賽／最高齡奪冠！ 50歲米克森寫勵志故事

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
50歲的美國高球名將米克森高捧PGA錦標賽金盃，創下最高齡奪冠紀錄。 路透
50歲的美國高球名將米克森高捧PGA錦標賽金盃，創下最高齡奪冠紀錄。 路透

2019年後就不曾在PGA奪冠，50歲的美國高球名將米克森（Phil Mickelson）今天不但終結「冠軍荒」，以282（-6）桿高捧PGA錦標賽金盃，還創下最高齡奪冠紀錄，讓他高喊一切辛苦和付出都得到回報。

這是米克森生涯第6座大賽冠軍，分別是3座名人賽、2座PGA錦標賽和一次英國公開賽。

「這是不可思議的感覺，因為我雖然堅信仍有可能，但所有聲音都說我辦不到，」下月將過51歲生日的米克森說，「我希望能啟發其他人，或許要做更多努力，付出更多來維持身體狀況或是維持技巧，但一切都值得。」

米克森從2013年後就不曾拿過大賽冠軍，今天一舉締造新猷，成為最年長的大賽冠軍；史上也只有5位選手超過45歲仍在大賽登頂，美國名將波柏斯（Julius Boros）原本保有48歲奪大賽冠軍的最年長紀錄。

今年PGA錦標賽總獎金是破紀錄的1200萬美金，奪冠的米克森可獨得216萬美金（約6036萬新台幣），他強調自己仍對高球仍充滿熱情，「我愛我所投入的工作，熱愛和其他傑出選手競爭的挑戰。」

今天登頂也讓米克森也成為下月美國公開賽的冠軍熱門，若能集到生涯唯一缺少的大賽金盃，米克森就能成為史上第6位完成全滿貫的高球選手。

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