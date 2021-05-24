網球／盧彥勳啟程赴法拚大滿貫 心繫疫情：台灣加油

台灣網球好手盧彥勳昨天搭機隻身前往法國，備戰月底登場的大滿貫法國網球公開賽；面對台灣疫情升溫，他也相當關心，並在臉書留言，為台灣加油。

即將在8月滿38歲的盧彥勳，今年1月出征國際賽時曾透露，「今年也許是自己最後一年參加職業賽事」，他在3月邁阿密大師賽告一段落後返台，為後續登場的法網、溫布頓網球錦標賽做準備，並在4月底時接種疫苗。

法網將於5月30日點燃戰火，盧彥勳在臉書分享，昨天搭機前往法國巴黎，考量全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍未見好轉，此行仍是隻身出發，原本規劃同行的哥哥盧威儒，也因台灣疫情關係，暫時留守台灣，未來再視狀況決定是否前往溫網。

盧彥勳表示：「現在疫情嚴峻，自己的團隊包含教練都在亞洲地區，都很難跟出來，但也莫可奈何，尤其是自己職業生涯的最後幾場大賽了，自己只有自立自強，努力去完成每一場賽事，並盡可能避免染疫。」

盧彥勳這一趟歐洲行，將待到溫網結束才會返台，由於家人都待在台灣，他也相當關心台灣的疫情發展，除了向第一線的醫療人員致敬，也在臉書喊話，希望大家團結，一起挺過這一波疫情，「天佑台灣，台灣加油」。