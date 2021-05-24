LPGA／徐薇淩曾是電視兒童 媽媽一句話成冠軍推手

台灣旅美高球好手徐薇淩小時候曾是電視兒童，因為媽媽一句話，要爸爸帶她出去玩，也讓徐薇淩與高球結下緣分，在征戰LPGA第7年，終於斬獲首冠，也以實際行動回應家人支持。

徐薇淩今天在美國維吉尼亞州的威廉斯堡舉行純絲錦標賽最終回合賽事，靠著第15洞獵鷹，單日揮出68桿，以低於標準13桿的271桿，以2桿之差，擊敗泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn），收下美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）生涯首冠，睽違7年多，再有台將獲得冠軍榮耀。

今年26歲的徐薇淩，從7歲開始接觸高球，當初因為媽媽憂心她變成電視兒童，要徐薇淩的爸爸帶她出去玩，而爸爸帶她到高球練習場，徐薇淩當時第一次揮桿，就成功將球擊出，高球的種子自此在她心中萌芽。

徐薇淩18歲轉戰職業，2015年取得LPGA正卡，踏上美巡賽征途，身高161公分的她，儘管身材不起眼，但依舊靠著努力和毅力，不包含本週在內，生涯10度闖進LPGA前10名，更曾在2018年巴哈馬菁英賽拿下亞軍，也是她最接近冠軍的一次。

徐薇淩過去也曾有機會在台灣民眾前高舉金盃，2018年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽前3回合結束，徐薇淩一度並列領先，但最終回合表現不理想，以第6名作收，與冠軍擦身而過。

徐薇淩這幾年離鄉背井在美國追夢，始終未放棄，而她曾透露，視中信兄弟退役球星「恰恰」彭政閔為偶像，並被他「始終如一」精神所感召，期許自己成為同樣優秀的球員，而她正一步步實現自己的夢想。

去年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）緣故，徐薇淩僅參加3場LPGA賽事即返台，而在台灣近一年的時間，也讓她重新蓄積能量，今年初才再度回到美國，征戰LPGA賽事，近期更成功克服時差和疲勞，在本季第9場賽事，收穫個人生涯首冠。

徐薇淩數週前曾詢問桿弟，「我拿到冠軍的話，你會哭嗎？桿弟當時跟我說，會的」，而徐薇淩那時還曾信誓旦旦地認為自己不會哭，直到今天確定奪冠後，內心情緒再也壓抑不住，冠軍的喜悅，讓她在賽後受訪時數度落淚。

徐薇淩在LPGA第7年得以如願以償，高捧個人首冠，同樣在美國打拚的台灣好手潘政琮，在2019年美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）RBC傳承高球賽（RBC Heritage）拿下個人首座冠軍，今天也透過電視轉播關注賽況，並第一時間在臉書恭賀徐薇淩，「在海外一切辛苦都值得了」。