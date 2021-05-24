足球／歐冠資格激戰 歐洲五大聯賽終輪搶前四

歐洲足壇五大聯賽賽季都在上週末落幕，歐戰資格出爐！23日的西甲由馬競奪冠，打破皇馬、巴薩近7年的聯合壟斷冠軍，而德甲早已由拜仁鎖定冠軍，看點不多。24日則是剩下的3聯賽，英超、義甲都如預期上演刺激的搶歐冠資格大戰，法甲爭冠戲碼2強都贏球，由里爾以一分積分差奪冠、終結大巴黎的三連霸。

馬競西甲捧杯

歐洲足壇五大頂級聯賽的最終輪都在上週末落幕，由於排名牽扯到歐戰資格，加上最終輪幾乎都是同時開打，比賽中實時比分的風向相當刺激，容易看到進場球迷一邊看球、一邊緊盯手機關心其他競爭隊伍的賽況。

先登板的是23日的西甲與德甲最終輪，德甲由於拜仁早早封王、前四（歐冠席次）也沒有懸念，看點較少，最終輪賽果幾乎不影響排名；西甲則看馬德里雙雄爭冠，2隊一度都陷入落後，但最終都是2：1逆轉對手，馬競未失手的情況下、成功捧杯，打破皇、薩雙雄長達7年的西甲冠軍壟斷，前一次一樣是馬競自己奪冠打破壟斷（13/14馬競捧杯打破皇、薩的9年冠軍）。

英超狐狸城無緣歐冠

24日凌晨的另外3聯賽終輪就刺激許多。按照時間順序，最早開打的是英超，由於英超冠軍早由曼城封王，看點在於利物浦、切爾西、狐狸城3搶2席歐冠，根據《ESPN》報導，利物浦一路領先、只要取勝就確定自力進前四。

領先狐狸城一個積分的切爾西早早陷入落後，若無法追平比分，只能祈禱熱刺逆轉擊敗狐狸城，最終熱刺奇蹟似在尾聲以4：2逆轉成功，切爾西雖敗、但成功「躺進前四」，本季待在前四時間最久的狐狸城，反於末輪與歐冠資格擦身而過。

義甲拿坡里失歐冠

至於義甲戰況更刺激，與英超劇本雷同，冠軍早已落入國米手中，看點在於AC米蘭、拿坡里與尤文圖斯的歐冠3搶2席，若三強都贏球，無緣歐冠的將是9連霸的尤文，最終AC米蘭、尤文雙雙贏球達成任務，反而拿坡里被無欲無求的中游球隊維羅納逼平，最後關頭把歐冠席次讓給尤文。而法甲爭冠雙雄里爾與大巴黎都如預期贏球，排名沒有變動，由里爾以一分差捧冠，終結大巴黎的三連霸。

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