東奧／緊急狀態仍照辦！亞洲大代表團積極響應

雖然因應日本疫情惡化，國際奧會主席巴赫取消原訂五月中前往日本的行程，但在聯合會議後，已向各國代表團確認本屆東奧即使狀況緊急仍如期舉行。巴赫將改在7月開賽前11日抵日。在各國代表團的反應又以亞洲大型團隊準備最迅速，如印尼奧會秘書長也照原訂時程準備妥當，印度、中國團隊也積極響應，國際奧會初估近1.1萬名選手參與。

隨著日本疫情未顯趨緩跡象，東京區緊急狀態預期會延長到下個月20日，根據《外媒》報導，國際奧會（IOC）主席巴赫已經取消原訂五月中赴日的行程，但同時也透過與日本奧會的聯合會議，確定了抵日時間，以及東奧的如期舉行，巴赫將於7月12日、也就是開幕的11日前赴日。

聯合會議後，IOC也已向各國代表團確認東奧日期，並以「緊急狀態也照辦」的發言注入強心針，據24日一篇《Tempo網》報導，部分代表團重申準備工作沒有延緩，一直是以原訂舉行日期為準備目標，特別是亞洲的各大代表團。

如印尼奧會秘書長柯諾就表態，即便原本東奧如期舉辦與否備受質疑，但團隊一直以原訂計劃準備，目前只剩內部幾場資格賽還在進行中，至於赴日團隊數量估算、交通、住宿，與東京團隊接洽⋯⋯種種議題都已在開會中；而亞洲另外2個超大團隊印度與中國也是，印度目前已有70名運動員搶下正賽名額，剩下各領域選手都在各地的資格賽中拚戰中，而中國近期持續公佈桌球、划船參賽團隊，顯然是力挺東奧舉行。

據《News18體育網》整理報導，IOC與日奧委會估計，東奧約有1.1萬名選手共襄盛舉，帕奧則大約有4千4百名選手，而日奧委會主席橋本聖子也補充，東奧舉行期間的每日估算所需醫療單位，大概是每日230名醫師、310名護士，目標就是不加重東京原本的醫療負擔。

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