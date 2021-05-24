LPGA／奪冠為台灣疫情打氣 徐薇淩落淚：我等7年了

台灣疫情升溫，台灣旅美高球好手徐薇淩為國人捎來好消息，為台灣打氣，她今天在LPGA純絲錦標賽最終輪揮出68桿，累計以低於標準13桿的271桿，收下生涯首冠。

徐薇淩加入涂阿玉、鄭美琦、龔怡萍、曾雅妮及盧曉晴行列，成為第6名在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）奪冠的台灣選手，也是繼2013年盧曉晴在LPGA與日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）共站的美津濃菁英賽奪冠後，再有台將在美巡賽高舉金盃。

總獎金130萬美元（約新台幣3665萬元）的純絲錦標賽，今天在美國維吉尼亞州的威廉斯堡舉行最終回合賽事，徐薇淩與泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）帶著1桿領先優勢從第一洞出發。

徐薇淩前9洞進帳2鳥、2柏忌，轉場後在第12洞射下1鳥後，再度吞下柏忌。反觀莫莉婭靠著第13、14洞連續補鳥，一度握有2桿領先優勢。

不過，第15洞成為今天比賽轉捩點，徐薇淩上演獵鷹秀，而莫莉婭卻苦吞雙柏忌，徐薇淩重新要回領先，隨後在第16洞又添1鳥，奠定勝基，最終以68桿繳卡，累計以低於標準13桿的271桿，生涯首度在LPGA封后。

「我想，我已經等了7年，我不想再等了。」今年26歲的徐薇淩在取得2015年LPGA正卡資格後，今天首嚐LPGA冠軍滋味，賽後受訪時喜極而泣，她開心地說，「我以為我不會哭。」

徐薇淩的家人、教練賽前告訴她，無論結果如何，都將以她為傲，也成為支持她前進的最大動力。

面對台灣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，本土確診病例增加，人在美國的徐薇淩也持續關注台灣疫情發展，昨天期許自己在最終輪能有更好的表現，希望能與家人、台灣人民分享這個好消息，而她也成功拿下冠軍，為台灣打氣。