賽事心得／CT226鐵人賽 尋找自我的痛苦指數臨界點

去年小孩離家上大學，而我的人生也進入所謂的空巢期，時間一下多出許多，之前有想要參加超鐵226，但聽說很難，而報名費又不便宜，所以一直不敢下手，我就想二年前參加過一場橫越台灣(清境-太魯閣)110公里的賽事，當時跑了21小時完賽(一整晚沒睡)，而226K超鐵限時17小時，所以我想我應該有體力去應付才對，感受體驗226的難處與美妙之處吧！

嗯!勇敢追夢給他報名吧！(老實說要繳報名費15000也是需要很大的勇氣)

因平時都有在跑步且每周的跑量大約2-3次每次約5公里而已，所以訓練課表於今年一月才開始執行，距離比賽只剩下四個月！

游泳

一月1.4公里(1次)

二月2.2公里(1次)

三月16公里(1周2次)

四月16公里(1周2次)

不知是不是逃避心態作祟，感覺今年冬天特別冷，拖到到三月才認真的練習，每次要下水都要深呼吸好幾次，並對自己說'你可以的!加油!”，但每當越游越冷時，負面的想法就會跑出來，好好地在家看電視不好嗎?為何要虐待自己呢?負面的想法在腦還裡一直迴盪一直重覆，到了四月初台中限水，附近多家泳池都停止營業或是只接受會員，我也只能到離家10公里外的泳池練習，而且是冷水喔!當時看我冷到受不了時，感謝老公幫我在網上買件二手防寒衣，第一次穿很不適應游到腳抽筋，感覺還是不太行(我的自由式太爛，蛙式腳太浮會踢空氣)所以最後我還是選擇蛙式，必竟比較順而且又能定位心也較踏實。

自行車

一月105公里(台中到嘉義)

二月111公里(嘉義到高雄)

三月301公里(台中到高雄185K+環彰化 116K)

四月282公里(1次雲林到高雄135k+1次55k台中到大甲+1次台中到白沙屯92K)

買一台飛輪平時在家練習，盡量維持1周1-2次每次約30-60分左右(看心情)時速約25上下，長距離的騎乘練習就靠著要去看小孩之信念堅持到達目的地（其實是想聽到”媽咪妳好強好厲害喔!”哈哈），賽前一星期騎去找媽祖保佑我能順利完賽，結果他外出（繞境）還沒回來(心想他法力強大應該能聽見我的願望吧!)

跑步

一月159公里

二月163公里(含1次35k

三月171公里(含2次21k)

四月128公里

因為還有二項要練習而假日要陪家人或參加路跑活動（以賽代訓），所以就利用跑步上下班每天約8k，下雨就休息。賽前練習轉換一次游3.8k騎55k跑5 k，另一次游2k騎92k，以上是我的課表，不求成績只求順利完賽。

比賽當天

終於來到4/24，當天早上4點起床飯店很貼心早餐提早讓我們享用，用完餐後回房間整理裝備帶著一顆平常心與老公一起到活水湖，大家看起來好像都很厲害的樣子喔!這時老公又問我會緊張嗎？我覺得還好耶!就順順游、順順騎、順順跑、然後順順完賽就好了啦!成績不重要啦!

6點05分下水一開始跟大部分的人一樣游自由式但沒安全感還是蛙式實在一些，還好就如預期只要不緊張就能順利上岸，跟預想的時間差不多上岸沒多久就看見老公，拿了手機趕快往轉換區跑去，單車第一圈不到4個小時就回來內心有點開心，原計畫第一圈折返時老公應該拿飯糰及能量包給我的，沒經驗不知道非選手不得進入賽道只能望著他繼續奮鬥第二圈，平時參加活動就很喜歡逛補給站這次也不例外站站停順便跟年輕人哈拉哈拉，順路買顆東河包子吃壓壓驚，感謝媽媽與家人親友團們半路補給與鼓勵讚美帶著一顆愉悅的心用力。

踩踏往下一轉換站前進，同樣轉換不敢停留太久（因腳踏車騎了快８小時）這時天色也漸漸暗了而天空又開始下雨還是認真地跑吧！這時老公又出現給了補給包，足甘心!因活水湖要跑兩次，燈光照明沒有很優，感覺有點陰森，所以不敢停，跑跑跑，這個全馬就在濕冷中度過，最後約１００公尺與老公一起牽手跑紅地毯，通過終點拱門時心情有一些小激動呢！

練習時是孤獨、痛苦與無聊，參賽中是苦中作樂，完賽時是興奮與美好!為自己感到驕傲，我的超鐵２２６成功!感謝另一半的支持鼓勵與陪練陪賽！

痛苦指數:超馬-勝

報名費 :超鐵-勝

練習時間:超鐵-勝

考驗耐性:超鐵-勝