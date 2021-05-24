史特拉斯堡女網賽／詹詠然詹皓晴逆轉晉8強

台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在史特拉斯堡女網賽女雙首輪，以3比6、7比6（7比2）、10比8逆轉擊敗美國選手麥海爾與俄羅斯女將布林克娃，晉級8強。

詹詠然與詹皓晴前一站在羅馬女網賽8強賽止步，本週前進法國，參加史特拉斯堡女網賽，詹家姊妹過去曾在這項賽事兩度攜手，2017年更直闖冠軍賽，最終以亞軍作收。

詹家姊妹這次高居第2種子，首輪對手為美國選手麥海爾（Christina McHale）、俄羅斯的布林克娃（Anna Blinkova）所組成的「美俄聯軍」。

詹家姊妹今天開賽沒多久就遭遇亂流，第3局發球局遭破，儘管在第6局還以顏色、扳成3比3平手，但盤末發球局連續失守，以3比6丟掉首盤。

次盤詹家姊妹重振旗鼓，連破帶保取得2比0領先，兩組人馬盤中陷入破發混戰，前6局結束，雙方以3比3平手，且僵持不下，戰局延長到搶七。詹家姊妹在「搶七大戰」中，歷經短暫落後，隨後連得6分，次盤以7比6（7比2）扳回一城。

決勝盤超級搶十，詹家姊妹在2比5落後時，展現韌性，連搶4分超前，但又遭對手逼平，詹家姊妹關鍵時刻穩住陣腳，以10比8勝出，收下8強門票。