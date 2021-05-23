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跆拳道／金牌戰飲恨 陳健強錯過帕運門票
中華跆拳道隊在昨天落幕的東京奧運跆拳道亞洲區資格賽大獲全勝，出賽的4名選手黃鈺仁、劉威廷、蘇柏亞和羅嘉翎都順利拿到東奧門票，達成率百分百，今天換陳健強爭取我國史上第一張帕運跆拳道門票，他順利踢進最終戰但功敗垂陳，只差3分錯失東京帕運入場券。
目前就讀新北市泰山高中的陳健強，2019年參加世界帕拉跆拳道錦標賽獲得第5名，今天要爭取冠軍才能獲得的東京帕運入場券，首戰他面對阿富汗對手，兩回合踢完已取得24：15領先，最終以30：17拿下比賽勝利，挺進決賽。
最終戰面對烏茲別克對手托奇洛（Zukhriddin Tokhirov），陳健強從開賽的0：5落後急起直追，第一回合結束雖仍以12：16落後，第二回合馬上連續兩次中端攻擊追平，一度還取得23：20超前，兩回合結束也僅以27：28落後。
決勝的第三回合，陳健強馬上得分超前，最後40秒的關鍵得分後還取得34：32領先，但托奇洛接連攻勢都化為分數，最終以39：36踢下唯一的帕運門票，粉碎陳健強的東京夢。
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