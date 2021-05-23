LPGA／心繫台疫情 徐薇淩盼帶回奪冠好消息

揮別第二輪亂流，我國高球旅美好手徐薇淩在LPGA純絲錦標賽第三輪猛抓8鳥，以單輪65（-6）桿成績重回領先，最終輪將和並列領先的泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）一同出發，力拚職業生涯第一座LPGA金唄。

26歲的徐薇淩從2015年取得LPGA資格，冠軍紀錄還沒開張，這周有機會寫下個人新猷，她表示肯定會緊張，但她也提到，最近台灣疫情深溫，確診數爆增，「所以大家真的很緊張，全國幾乎封城，所以我非常開心我第一輪的表現，可以分享給我的朋友和家人這些好消息。」

生涯第一次以領先者之姿迎接最終輪的徐薇淩強調，不知道最終會有怎樣的成績，「但我希望明天會有更好表現，希望我可以將好消息分享給親友和全台灣的人們。」

徐薇淩第一輪揮出66（-5）桿佳績，第二輪出現雙柏忌，排名落到第5，不過第三輪再有精彩演出，其中第3洞到第7洞更連5洞射下博蒂，轉場後再賺進3隻小鳥，全場僅在第9洞和16洞吞下柏忌，總桿數203（-10）桿竄上首位，和莫莉婭並列領先。

兩名亞洲女將僅以1桿領先地主柯達（Jessica Korda），另名美國女將莎勒絲（Lizette Salas）和澳洲女將坎普（Sarah Kemp）也僅以2桿差距緊追在後。