菲國參議員拳王 賭城將戰不敗冠軍

菲律賓42歲傳奇拳王帕奎奧真的很忙，除了一邊當參議員以外，還要站上拳擊台大戰後輩！跨8個量級冠軍的帕奎奧日前在推特上宣布，將於8月21日在拉斯維加斯大戰沉量級冠軍小斯潘思，帕奎奧前一戰是2019年7月的沉量級冠軍戰，當時他與「一拳拳王」特曼惡戰12回合才險勝，而本次迎戰年輕、不敗的小斯潘思，將是本年度最吸睛拳擊賽。

約戰賭城

作為菲律賓參議員的42歲傳奇拳王帕奎奧，不只要忙著政界事務，他也還沒打算離開拳擊界的火線。根據《BBC體育》報導，帕奎奧日前在推特宣佈，將與沉量級冠軍、31歲小斯潘思約戰「賭城」拉斯維加斯，隨後，小斯潘思也證實這則消息，他配文「合約確定！血戰拉斯維加斯，目的成為本年度最強戰役。」

身兼菲律賓參議員的帕奎奧前一次出賽已經是許久之前，2019年他在WBA沉量級冠軍戰對決美國「一拳拳王」特曼，該戰情勢十分膠著，特曼帶著29場不敗的氣勢、且年輕帕奎奧10歲，最終雙方分差極小，帕奎奧克服了體能較差的劣勢，驚險奪下超級拳王的名稱與豐厚的2600萬美元獎金，並把職業生涯戰績推高到62勝7敗2平。

帕奎奧什麼都管！

而如今，帕奎奧似乎跟上次約戰的想法雷同，前一次是約戰WBA/WBC雙拳王、年輕自己10歲的特曼，當時的特曼是不敗拳王，這次是約戰IBF/WBC拳王、年輕自己11歲的小斯潘思，同樣小斯潘思也正處於27勝0敗的勢頭，說明拳擊界唯一的跨8量級冠軍帕奎奧，是酷愛挑戰各種難關的人。

此外，帕奎奧對於社會議題也會「摻一腳」，針對疫情大流行後，美國地區對亞裔美國人的歧視行為不斷增加，帕奎奧就在社群平台發文呼籲「停止歧視、我們都流著同樣顏色的血液！」更以兇悍的態度表明立場，配文「欺負無自衛能力的亞裔人士，有種來跟我打。」帕奎奧的發文隨後獲得網友們一面倒的支持。

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