LPGA／純絲錦標賽暫並列領先 徐薇淩24日拚首冠

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA純絲錦標賽第三輪，狂抓8鳥、吞2柏忌，揮出3天以來最低桿的65桿，累計以低於標準10桿的203桿，暫時並列第一，明天有望拚生涯首冠。

總獎金130萬美元（約新台幣3665萬元）的純絲錦標賽，今天在美國維吉尼亞州的威廉斯堡展開第三回合賽事。

徐薇淩從結束LPGA亞洲賽事回到美國參賽，儘管長途奔波，還在調整時差，導致睡眠不足，但本週征戰純絲錦標賽表現出色，首輪揮出66桿，獨居領先，但次輪遭遇亂流，排名跌至第5。

徐薇淩第三回合找回節奏，今天從第一洞出發，第三洞起連捕5鳥，但在第9洞吞下柏忌，轉場後再進帳3鳥、1柏忌，以65桿繳卡，三回合累計以低於10桿的203桿，與泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）暫時並列第一，以1桿之差領先美國女將潔西卡．柯達（Jessica Korda）。

徐薇淩本季兩度挺進前10名，明天最終回合將挑戰LPGA生涯首座冠軍，她也在臉書（Facebook）留言勉勵自己，「不論結局如何，我一樣沉著」。

同場出賽的台灣女將程思嘉今天射下3鳥、苦吞2柏忌，連2天打出70桿，總桿數累計212桿，與台灣旅美高球好手李旻暫時並列第35名。