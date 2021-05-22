跆拳道／倒數階段連攻 羅嘉翎踢下第4張奧運門票

在約旦安曼舉行的奧運跆拳道亞洲區資格賽，我國選手在昨天搶下三張參賽門票後，今天女子57公斤級的羅嘉翎也順利挺進到4強賽，在晚間的4強賽中面對黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun），羅嘉翎最終也以21：11勝出，搶下我國跆拳道第4張也是滿額的奧運參賽門票。

身材高挑的羅嘉翎，今天下午的8強賽面對越南選手在前兩回合保守出擊的情況下一度落後，不過在第三回合倒數40秒靠著上端攻擊逆轉戰局，最終以8：2勝出，挺進到4強賽。

而羅嘉翎4強賽的對手則是同樣年僅20歲的黎巴嫩選手奧恩，她曾在2018年雅加達亞運拿下女子53公斤級銅牌，今天下午她則是接連擊敗沙阿地阿拉伯與菲律賓選手晉級到4強賽。

相較於下午8強賽的保守出擊，羅嘉翎4強賽面對進攻企圖心極強的奧恩，首回合也透過適時的反擊取得5：2領先，不過第二回合奧恩在落後的情況下展開更猛烈的攻勢，將比數追近到7：8。

第三回合奧恩雖然一度反超前比數，但羅嘉翎在剩下1分15時一次上端攻擊擊中對手再要回領先優勢，之後更靠著一次側踩和側踢，加上一次上端攻擊一口氣拉開差距，最終以21：11勝出，順利搶下第4張奧運門票。