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疫情衝擊操練不中斷 田徑教練用App代替訓練

中央社 / 台北22日電

台灣近來本土疫情攀升，戶外禁止10人以上集會，基層訓練也幾乎中斷，有田徑教練突發奇想，透過手機App來代替訓練，還相約串聯把分數堆高，讓選手盡全力去挑戰突破。

目前擔任東泰高中田徑教練的陳鴻傑就透露，其實類似的訓練方法香港去年就已經開始，「台灣因為去年疫情控制得宜，戶外訓練不受影響，今年疫情爆發，總要想辦法幫助選手維持基礎能力，否則解封後能力又要重新堆疊，比賽也來不及準備。」

陳鴻傑等人一開始先透過視訊緊盯選手訓練核心，也利用樓梯與椅子等周邊隨手可得的東西輔助訓練，他直言：「選手看Youtube久了也會無聊，剛好發現手機市場裡有可以輔助訓練用的App，下載使用後覺得效果不錯，許多教練討論後也覺得可行。」

由於這套App不但可針對上肢與下肢不同部位訓練，還能強化水平橫向移動跟左右跳躍，且透過遊戲方式達到訓練效果，陳鴻傑笑說，包括松山家商、新北佳林國中等教練們下載試用後，每個人幾乎都練超過5到6個小時。

陳鴻傑指出，這一兩天教練們會先把遊戲的分數推高，再給學生時間去挑戰並改寫紀錄，他也開玩笑地說：「選手還沒練到，教練們都快倒了，因為每一間學校的教練，也不想輸給其他學校的教練。」

不過讓陳鴻傑意外的是，他花了6個小時才創下的紀錄，他自家的女選手只用短短1、2個小時就超越了，他也只能自我調侃：「我年紀大了，比不過選手了。」

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