聽新聞
test
0:00 / 0:00
跆拳道／羅嘉翎逆轉越南選手 晚間4強賽爭第4張門票
在3名隊友都在昨天率先搶下東京奧運參賽門票後，我國跆拳道奧運培訓隊女子57公斤級好手羅嘉翎，今天接續在約旦安曼舉行的奧運亞洲區資格賽登場，她在8強賽面對越南選手最終以8：2逆轉勝出，晚間4強賽只要再奪勝，就能搶下第4張門票。
這次亞洲區資格賽我國共派出劉威廷、黃鈺仁、蘇柏亞與羅嘉翎四名選手參賽，其中前三人在首日的賽事中都順利挺進到決賽，並為我國奪下三張東京奧運參賽門票，而今天則輪到女子57公斤級，也是這次四人中年紀最小的羅嘉翎登場，希望力拚滿額的4張門票。
羅嘉翎出生於跆拳道世家，並擁有身高183公分的良好身材條件，過去更曾在世青賽寫下連霸紀錄，是國內備受期待的新世代好手，在今天面對越南選手Tran Thi Anh Tuyet，羅嘉翎在首回合與對手都未能拿下分數，不過卻在第二回合被正拳擊中失掉1分落，第三回合羅嘉翎展開強攻，並在倒數40秒上端攻擊得手，反倒以3：2逆轉，最終更以8：2勝出，挺進到晚間的4強賽，只要再擊敗黎巴嫩選手就能搶下奧運門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言