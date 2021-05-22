跆拳道／羅嘉翎逆轉越南選手 晚間4強賽爭第4張門票

在3名隊友都在昨天率先搶下東京奧運參賽門票後，我國跆拳道奧運培訓隊女子57公斤級好手羅嘉翎，今天接續在約旦安曼舉行的奧運亞洲區資格賽登場，她在8強賽面對越南選手最終以8：2逆轉勝出，晚間4強賽只要再奪勝，就能搶下第4張門票。

這次亞洲區資格賽我國共派出劉威廷、黃鈺仁、蘇柏亞與羅嘉翎四名選手參賽，其中前三人在首日的賽事中都順利挺進到決賽，並為我國奪下三張東京奧運參賽門票，而今天則輪到女子57公斤級，也是這次四人中年紀最小的羅嘉翎登場，希望力拚滿額的4張門票。

羅嘉翎出生於跆拳道世家，並擁有身高183公分的良好身材條件，過去更曾在世青賽寫下連霸紀錄，是國內備受期待的新世代好手，在今天面對越南選手Tran Thi Anh Tuyet，羅嘉翎在首回合與對手都未能拿下分數，不過卻在第二回合被正拳擊中失掉1分落，第三回合羅嘉翎展開強攻，並在倒數40秒上端攻擊得手，反倒以3：2逆轉，最終更以8：2勝出，挺進到晚間的4強賽，只要再擊敗黎巴嫩選手就能搶下奧運門票。