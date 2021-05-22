快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跆拳道／羅嘉翎逆轉越南選手 晚間4強賽爭第4張門票

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
羅嘉翎逆轉挺進4強賽，晚間將爭奪培訓隊第四張奧運門票。圖／擷取自中華跆拳道培訓隊
羅嘉翎逆轉挺進4強賽，晚間將爭奪培訓隊第四張奧運門票。圖／擷取自中華跆拳道培訓隊

在3名隊友都在昨天率先搶下東京奧運參賽門票後，我國跆拳道奧運培訓隊女子57公斤級好手羅嘉翎，今天接續在約旦安曼舉行的奧運亞洲區資格賽登場，她在8強賽面對越南選手最終以8：2逆轉勝出，晚間4強賽只要再奪勝，就能搶下第4張門票。

這次亞洲區資格賽我國共派出劉威廷、黃鈺仁蘇柏亞與羅嘉翎四名選手參賽，其中前三人在首日的賽事中都順利挺進到決賽，並為我國奪下三張東京奧運參賽門票，而今天則輪到女子57公斤級，也是這次四人中年紀最小的羅嘉翎登場，希望力拚滿額的4張門票。

羅嘉翎出生於跆拳道世家，並擁有身高183公分的良好身材條件，過去更曾在世青賽寫下連霸紀錄，是國內備受期待的新世代好手，在今天面對越南選手Tran Thi Anh Tuyet，羅嘉翎在首回合與對手都未能拿下分數，不過卻在第二回合被正拳擊中失掉1分落，第三回合羅嘉翎展開強攻，並在倒數40秒上端攻擊得手，反倒以3：2逆轉，最終更以8：2勝出，挺進到晚間的4強賽，只要再擊敗黎巴嫩選手就能搶下奧運門票。

跆拳道 黃鈺仁 蘇柏亞

延伸閱讀

跆拳道／單日摘3張奧運門票 劉祖蔭：壓力少大半

跆拳道／3人晉東奧 中華隊今再拚1人

東京疫情嚴峻 國際奧會：仍將舉辦奧運

跆拳道／開賽就停電 劉威廷：好好休息不亂想

相關新聞

跆拳道隊 東奧4張門票全到手

繼劉威廷、黃鈺仁與蘇柏亞3人相繼搶下東京奧運跆拳道參賽門票後，女子57公斤級好手羅嘉翎昨天也在約旦安曼進行的奧運亞洲區資...

國際奧委會：就算日本進入緊急狀態 東奧也會辦到底

共同社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲21日和東奧組委會召開聯席會議。他在會後記者會被問及，日本屆時若實施緊...

跆拳道／倒數階段連攻 羅嘉翎踢下第4張奧運門票

在約旦安曼舉行的奧運跆拳道亞洲區資格賽，我國選手在昨天搶下三張參賽門票後，今天女子57公斤級的羅嘉翎也順利挺進到4強賽，...

跆拳道／羅嘉翎逆轉越南選手 晚間4強賽爭第4張門票

在3名隊友都在昨天率先搶下東京奧運參賽門票後，我國跆拳道奧運培訓隊女子57公斤級好手羅嘉翎，今天接續在約旦安曼舉行的奧運...

LPGA／徐薇凌手感稍退吞雙柏忌 暫時並列第5名

我國旅美高爾夫球好手徐薇淩在本周開打的LPGA純絲錦標賽首輪一度暫居領先後，今天的第二輪前段一度遭遇亂流吞下兩柏忌與一個...

跆拳道／單日摘3張奧運門票 劉祖蔭：壓力少大半

中華跆拳道奧運培訓隊今天在東京奧運跆拳道亞洲區資格賽，一口氣摘下3張東奧入場券，培訓隊總教練劉祖蔭肩頭上的壓力少了一大半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。