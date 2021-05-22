LPGA／徐薇凌手感稍退吞雙柏忌 暫時並列第5名

我國旅美高爾夫球好手徐薇淩在本周開打的LPGA純絲錦標賽首輪一度暫居領先後，今天的第二輪前段一度遭遇亂流吞下兩柏忌與一個雙柏忌，所幸比賽後段回穩抓下2鳥，兩輪打完以低於標準桿4桿成績暫時並列第5名。

近幾周行程滿檔的徐薇淩，儘管因為調整時差導致睡眠不充足，但昨天她仍是在純絲錦標賽首輪打出低於標準桿5桿的成績一度暫居領先，不過今天第二輪從第10洞出發後她卻遭遇亂流，在第13、18洞吞下柏忌，第17洞的三桿洞更是吞下雙柏忌，僅有第16洞抓下1鳥。

不過回到前9洞後，徐薇淩的表現也逐步回穩，在第2、9洞分別抓下1小鳥止血，單輪打出72（＋1）桿成績，兩天打完繳出138（－4）桿，與其他4位好手並列第5名。

至於澳洲選手坎普（Sarah Kemp）則是繼首輪打出69（－2）桿後，今天再繳出67（－4）桿，兩輪打完以低於標準桿6桿暫居領先，她說：「我今天感覺真的不錯，有很棒的賽前熱身，有時候你會覺得自己打得不錯，今天大概就是這樣，我沒有發生太多失誤。」