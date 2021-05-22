跆拳道／單日摘3張奧運門票 劉祖蔭：壓力少大半

中華跆拳道奧運培訓隊今天在東京奧運跆拳道亞洲區資格賽，一口氣摘下3張東奧入場券，培訓隊總教練劉祖蔭肩頭上的壓力少了一大半，他並大讚蘇柏亞臨場戰術執行的很完美。

東京奧運跆拳道亞洲區資格賽今、明兩天在約旦安曼登場，中華隊今天包括蘇柏亞、黃鈺仁與劉威廷等3人都順利挺進決賽，也成功搶下奧運入場券，只剩明天登場的女子第2量級羅嘉翎。

劉祖蔭強調，這次所有的對手，教練團都有情蒐，因此對手的打法和習性都有掌握，他也直言，蘇柏亞4強對手、伊朗18歲小將莫門薩德（Mahla Momenzadeh），近身混戰能力很強，「是個非常難纏的對手。」

劉祖蔭透露，賽前就有交代蘇柏亞，要利用自身側踩和反擊優勢，把距離控制好，「蘇柏亞做得非常好，全場戰術執行很徹底，才能順利將比分拉開。」最終蘇柏亞以23比4輕取對手，成功拿下奧運門票。

至於明天登場的羅嘉翎，劉祖蔭評估「達標」機會也很濃厚，「她的狀況是只要頭過身就過。」

羅嘉翎是女子67公斤量級大會第2種子，首輪輪空，劉祖蔭分析，羅嘉翎第1場預料將碰上越南選手，「我們兩個禮拜前才在烏茲別克的模擬對抗賽交手過，當時羅嘉翎以10分以上差距獲勝。」

劉祖蔭強調，今天中華隊出賽的3名「賢拜」都順利取得奧運參賽權，對羅嘉翎來說會造成一定的壓力，「我們會一起鼓勵她，並幫她加油打氣，只要她克服壓力，我相信應該不會有太大問題。」