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東京疫情嚴峻 國際奧會：仍將舉辦奧運
國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）今天表示，即使主辦城市東京屆時繼續處在防疫緊急狀態下，奧運仍將在目前預定的日期舉辦。
在國際奧會主管奧運籌備工作的柯茲在記者會中表示，即使日本對東奧的輿論並未改善，主辦單位還是會繼續籌備工作，並使大家都能安全參與這項活動。
因為疫情延後一年的東京奧運面臨的反對聲浪愈來愈大，路透社今天公布一項調查顯示，有將近70%東京市民表示，希望東奧取消或再度延期。
距離東京奧運開幕只剩9週，國際奧會今天設法平息日本民眾的憂慮。當地民眾擔心，舉辦奧運會使已因疫情而吃緊的醫療系統增添額外負擔。
柯茲則表示，新增的醫療人手就是他國奧運代表團成員，以支援醫療作業和比賽的防疫措施。
國際奧會官員與日本籌備單位結束為期3天、討論籌備工作和防疫措施的會議後，官員表示，在東奧7月23日揭幕前，住在選手村的選手及隊職員將有80%以上完成疫苗接種。
根據路透社的全球疫苗追蹤紀錄，日本目前只有4.1%人口接種疫苗，是富裕國家中的最低比率。
法國體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）今天表示，馬克宏（Emmanuel Macron）總統計劃出席東奧開幕典禮。他將是七大工業國集團（ Group ofSeven）首位計畫出席東奧的會員國領導人。
2024年夏季奧運主辦方是法國巴黎，因此馬克宏此次出席東奧開幕式，受到國際奧會和日本籌辦單位的歡迎。
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