快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京疫情嚴峻 國際奧會：仍將舉辦奧運

中央社 / 東京21日綜合外電報導
東京疫情嚴峻，國際奧會：仍將舉辦奧運。 路透
東京疫情嚴峻，國際奧會：仍將舉辦奧運。 路透

國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）今天表示，即使主辦城市東京屆時繼續處在防疫緊急狀態下，奧運仍將在目前預定的日期舉辦。

在國際奧會主管奧運籌備工作的柯茲在記者會中表示，即使日本對東奧的輿論並未改善，主辦單位還是會繼續籌備工作，並使大家都能安全參與這項活動。

因為疫情延後一年的東京奧運面臨的反對聲浪愈來愈大，路透社今天公布一項調查顯示，有將近70%東京市民表示，希望東奧取消或再度延期。

距離東京奧運開幕只剩9週，國際奧會今天設法平息日本民眾的憂慮。當地民眾擔心，舉辦奧運會使已因疫情而吃緊的醫療系統增添額外負擔。

柯茲則表示，新增的醫療人手就是他國奧運代表團成員，以支援醫療作業和比賽的防疫措施。

國際奧會官員與日本籌備單位結束為期3天、討論籌備工作和防疫措施的會議後，官員表示，在東奧7月23日揭幕前，住在選手村的選手及隊職員將有80%以上完成疫苗接種。

根據路透社的全球疫苗追蹤紀錄，日本目前只有4.1%人口接種疫苗，是富裕國家中的最低比率。

法國體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）今天表示，馬克宏（Emmanuel Macron）總統計劃出席東奧開幕典禮。他將是七大工業國集團（ Group ofSeven）首位計畫出席東奧的會員國領導人。

2024年夏季奧運主辦方是法國巴黎，因此馬克宏此次出席東奧開幕式，受到國際奧會和日本籌辦單位的歡迎。

延伸閱讀

東奧錯過停辦時機 日奧會理事：辦不辦都是地獄

「受夠三明治和Uber Eats」法國第二階段解封 餐廳酒吧湧人潮慶重生

馬克宏主持高峰會 盼助非洲減輕經濟與疫情危機

以巴戰事正烈 法國聯合埃及約旦提決議呼籲停火

相關新聞

LPGA／徐薇凌手感稍退吞雙柏忌 暫時並列第5名

我國旅美高爾夫球好手徐薇淩在本周開打的LPGA純絲錦標賽首輪一度暫居領先後，今天的第二輪前段一度遭遇亂流吞下兩柏忌與一個...

跆拳道／單日摘3張奧運門票 劉祖蔭：壓力少大半

中華跆拳道奧運培訓隊今天在東京奧運跆拳道亞洲區資格賽，一口氣摘下3張東奧入場券，培訓隊總教練劉祖蔭肩頭上的壓力少了一大半...

跆拳道／3人晉東奧 中華隊今再拚1人

東京奧運跆拳道亞洲區資格賽昨天在約旦安曼展開，已前往烏茲別克備戰半個月的我國奧運培訓隊成員，包括男子80公斤級里約奧運國...

東京疫情嚴峻 國際奧會：仍將舉辦奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）今天表示，即使主辦城市東京屆時繼續處在防疫緊急狀態下，奧...

跆拳道／開賽就停電 劉威廷：好好休息不亂想

2016里約奧運跆拳道國手劉威廷，今天在奧運跆拳道亞洲區資格賽4強，剛開賽就碰上跳電，比賽暫停近10分鐘後才恢復進行，他...

跆拳道／三張門票全到手 劉威廷將連兩屆進軍奧運

在約旦安曼舉行的跆拳道奧運亞洲區資格賽，我國好手男子80公斤劉威廷、男子68公斤黃鈺仁、女子49公斤蘇柏亞今天下午在8強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。