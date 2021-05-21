跆拳道／開賽就停電 劉威廷：好好休息不亂想

2016里約奧運跆拳道國手劉威廷，今天在奧運跆拳道亞洲區資格賽4強，剛開賽就碰上跳電，比賽暫停近10分鐘後才恢復進行，他不受影響以19比1勝出並取得奧運門票。

東京奧運跆拳道亞洲區資格賽，今、明兩天在約旦安曼登場，中華跆拳道奧運培訓隊首日3人出賽，全都順利挺進決賽，單日拿下3張奧運入場券。

參加男子第3量級的劉威廷，在關鍵4強賽首回合開踢以5比0領先塔吉克選手米塔薛夫（KhurramMehtarshoev）時，現場突然跳電，場地燈光全滅，比賽也被迫暫停，而當時在隔壁場地出賽的蘇柏亞，比賽已接近尾聲，當時她以19比3取得大幅領先。

劉威廷賽後表示，其實約旦從今天下午開始就頻繁跳電，因此當比賽進行中突然沒電，他也沒有特別意外，「我就是休息，調整心情，準備接下來的比賽。」

跆拳道是對打項目，比賽中氣勢很重要，難道不擔心停電後「拐氣」，他臭屁地說：「我才沒想那些有的沒的。」

把東京奧運視為國際賽生涯最後一戰的劉威廷也說，包括資格賽在內，他把每一場比賽都當成最後一戰來面對，他也說：「我的狀態不算太好，只是有掌握到得分的契機。」

如今順利取得東京奧運門票，劉威廷承認：「總算可以鬆了一口氣。」他也勉勵明天壓軸登場的小學妹羅嘉翎，希望她能拋開壓力，在擂臺上展現自己最好的一面，「我們會一起幫她加油、打氣。」